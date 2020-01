Začínáme testovat Realme X2 a 5 Pro s 4× fotoaparátem. Ptejte se, co vás zajímá

Do redakce dorazily telefony Realme X2 a Realme 5 Pro, které se chlubí 4× fotoaparátem, velkým displejem i výkonnými čipsety. Smartphony jsou již na českém trhu k dostání za přívětivé ceny, Realme tak jasně cílí na příznivce značky Xiaomi, která tradičně nabízí zajímavý poměr cena/výkon. Níže si můžete detailně prohlédnout design dvojice novinek a v komentářích se zase zeptat na to, co vás zajímá.

Technické parametry Realme X2 Kompletní specifikace Konstrukce 158,7 × 75,2 × 8,6 mm , 182 g , konstrukce: klasická Displej Super AMOLED, 6,4" (1 080 × 2 340 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 730G , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: 42 / 11,5 Mb/s, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 9.0 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost prosinec 2019, 8 190 Kč