Na vakcíny proti koronaviru z černého trhu a další podvody upozorňuje FBI i Europol

Check Point Research varuje před podvody spojenými s koronavirovými vakcínami. Na problém upozorňují také FBI a Europol. Check Point například objevil prodejce, který na dark netu nabízí schválenou vakcínu Pfizer za 250 dolarů. Prodejce tvrdí, že má k dispozici zásoby nově schválené vakcíny Pfizer a může je odeslat do Velké Británie, USA nebo Španělska.

Watch for #fraud schemes related to #COVID19 vaccines. You should suspect fraud if someone asks you to pay out of pocket to put your name on a vaccine waiting list or to have doses of a vaccine shipped to you. https://t.co/DWDe0OQDMg pic.twitter.com/tviXiVBSIJ