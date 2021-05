Inovátor Royole představil ohebný mini-LED panel s až 70% světelnou propustností

Společnost Royole, která v roce 2018 jako první na světě představila smartphone s ohebným displejem (model FlexPai), se pochlubila technologicky vyspělým micro-LED panelem. Jedná se vůbec o první ohebný micro-LED panel, který je možné natáhnout a podle výrobce jej i různě tvarovat. Zobrazovací panel je navíc podle zástupců společnosti „kompatibilní“ se standardy průmyslové výroby, takže bychom se teoreticky mohli dočkat prvních zařízení s touto technologií velmi brzy.

The development of stretchable display technology compatible with existing industrial manufacturing processes is a signal of the exponential growth the flexible electronics industry is experiencing, with Royole continuing to lead at the cutting edge. https://t.co/cpPts0zT07 pic.twitter.com/n28m1mbsiF