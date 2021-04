Tipnete si, na kolik vyjde nová Apple Magic Keyboard s Touch ID?

Fotografie: Apple.com

Možná jste zaznamenali, že Apple nedávno představil nové iMacy, které hýří barvami. A nebyl by to Apple, aby základní varianta neměla nějaké „ale“. Základní verze, která vyjde na 37 990 Kč, totiž nemá klávesnici Magic Keyboard s podporou Touch ID, ale jen obyčejnou klávesnici, která je alespoň barevně sladěna s nejnovějšími barvami iMaců. Stejně tak se nedostalo na ethernet, který je nově součástí nabíjecího adaptéru.

Dnes Apple spustil předobjednávky. My tedy víme, za jaký příplatek bude možné obě funkce dokoupit. Pokud zvolíte základní iMac, za klávesnici s podporou Touch ID připlatíte 1 500 Kč. Pokud chcete gigabitový ethernet, který je součástí adaptéru, počítejte s částkou 800 Kč. Když přičteme tyto příplatky k základní ceně iMacu, dostaneme se na 40 290 Kč.

A teď jednoduché počty. Původní Magic Keyboard stojí 2 990 Kč, příplatek za numerický blok je 800 Kč. Kdyby si klávesnice zachovala svoji původní cenu 2 990 Kč, klávesnice s Touch ID by separátně vyšla na 4 490 Kč. Klávesnice s Touch ID a numerickým blokem by tak vyšla na více než 5 tisíc korun. Dodejme, že Apple nabízí také Magic Keyboard s numerickým blokem ve vesmírně šedé variantě, zde se jen za barvu připlácí dalších 700 Kč. Je tedy klidně možné, že i nové barvy budou s příplatkem. V takovém případě by základní klávesnice s Touch ID vyšla na 5 tisíc Kč a s numerickým blokem na necelých 6 tisíc Kč.

Samostatně novou klávesnici prozatím koupit nejde, ovšem očekáváme, že Apple tuto možnost zpřístupní v následujících týdnech. Aktuálně ji získáte za příplatek, případně jako standardní součást balení u dražšího iMacu v hodnotě 43 990 Kč.