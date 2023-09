Léto u T-Mobilu se povedlo. Lidé datovali a čtvrtina byla v zahraničí

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Letní prázdniny jsou definitivně za námi a za pár dní to bude platit i pro stejnojmenné roční období. T-Mobile tak může rekapitulovat, jak se mu celé léto i s doprovodnými akcemi vydařilo. Připomeňme, že operátor rozdával nejen data, ale třeba také sluneční brýle nebo zmrzlinu. Během července a srpna si zákazníci T-Mobilu vyzvedli v aplikaci celkem 905 556 datových balíčků, tedy přes 13 milionů GB dat a stovky tisíc brýlí a zmrzlin.

Léto si zákazníci užívali nejen v České republice, ale i za hranicemi. Oproti loňskému roku vzrostl počet zákazníků využívajících roaming v červenci a v srpnu o 286 712. Během července bylo v roamingu 26 % celé zákaznické báze a v srpnu 23 %.

Vůbec nejoblíbenější destinací, kam zákazníci T-Mobilu cestovali, bylo Rakousko. Na oblibě však získává i sousední Polsko, které patřilo dokonce mezi nejoblíbenější místo mezi tarifními zákazníky. S větším odstupem následuje Německo, Slovensko a první pětici uzavírá Chorvatsko, u kterého však operátor pozoruje pokles v oblibě oproti minulým letům. Rychle rostoucí spotřeba dat se odrazila také na roamingu v zemích EU, kde díky principu Roam like at home mohou zákazníci čerpat data stejně bezstarostně jako doma. Průměrně vyčerpají tarifní zákazníci za jednu cestu do EU 3,5 GB dat.

Do České republiky v létě přijížděli již tradičně naši sousedé z Německa, Slovenska, Polska a Rakouska. V rámci Evropské unie pak z Francie, Nizozemí a Švédska. Ze zemí mimo EU je to už druhým rokem Ukrajina, potom USA, Švýcarsko, Rusko a Turecko.