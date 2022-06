Na chytré náramky Samsung nezanevřel. Galaxy Fit3 dorazí možná ještě letos

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Segment chytrých náramků bývá v poslední době mírně upozaděn, a to možná kvůli rozšiřování základních chytrých hodinek, které lze často pořídit již velmi lacino. I přesto je však výrobci zcela neopomíjejí. Důkazem je i Samsung, který na oficiálních stránkách odpověděl na dotaz zákazníka, zda se chystá nástupce chytrého náramku Galaxy Fit2. Odpověď byla kladná, což znamená, že je potvrzen příchod náramku Galaxy Fit3.

Překvapení to rozhodně nebude, protože současný model je na trhu již od podzimu 2020. Samsung uvedl, že novinka by měla dorazit možná ještě koncem letošního roku. Více informací Samsung neodhalil, ostatně je na to ještě dost času. Předpokládá se však, že cena bude opět příznivá, odhadem kolem 1 300 Kč.