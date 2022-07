Muž ztratil iPhone v divoké řece. Po roce se s ním opět shledal

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Brit Owain Davies ztratil svůj iPhone. Vybral si k tomu to nejméně vhodné místo, konkrétně mu vypadl do vody při sjíždění divoké řeky Cinderford v hrabství Gloucestershire ve Velké Británii. Tato banální historka se opakuje neustále, ale to, co následovalo, příběh dostalo do takových médií, jako je BBC.

Po dlouhých deseti měsících totiž stejnou divokou řeku sjížděl Pacheco. Při této příležitosti si všiml něčeho ve vodě na mělčině. To, co z dálky vypadalo jako odpad, se ukázalo být mobilním telefonem obaleným blátem. Přesto si ho Miguel odnesl domů ve snaze navrátit jej jeho majiteli. „Kdybych ztratil telefon, mrzela by mě ztráta fotografií mých dětí. Majitel tohoto přístroje by na tom mohl cítit stejně,“ uvedl. Péče o telefon nebyla nijak složitá: umyl jej pod tekoucí vodou, vyfoukal pomocí kompresoru a nechal přes noc volně vyschnout. K jeho obrovskému překvapení druhý den mobil zareagoval na připojenou nabíječku a podařilo se jej zapnout.

Telefon na první pohled nevypadal jako provozuschopný. K nalezení majitele postačila jedna fotografie.

Dalším překvapivým dílkem příběhu je síla sociálních médií. iPhone byl totiž zamčený, a tak měl jeho nálezce k dispozici jen jednu úvodní fotografii mladého páru. Tu sdílel na sociální síti v místní skupině. Příběh o telefonu, který přežil skoro rok v divoké vodě, a to včetně zimy, se stal virální a zanedlouho jej sdílelo před 4 000 lidí. Jeden z oslovených tak poznal majitele telefonu, respektive jeho snoubenku.

Majitel telefonu pak vysvětlil, že mu vypadl z kapsy, když se kánoe převrátila. Vyslovil také obdiv nejen nad výdrží přístroje, ale i nad snahou nálezce nalézt majitele.