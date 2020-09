Motorola Razr 5G vydrží až 5leté aktivní používání

Motorola v letošním roce představila inovaci svého prvního telefonu s ohebným displejem. Razr 5G navazuje na loňský Razr a zachovává ikonický vzhled či véčkovou konstrukci. Nově výrobce vylepšil ohebný mechanismus, který byl u první generace terčem kritiky. Nový pant se například chlubí nulovou mezerou. V momentě, kdy telefon zavřete, dojde k ohnutí displeje a nevznikne mezi jednotlivými strany žádná mezera.

Watch Moto engineers put #razr5G to the non-stop flip test in this behind-the-scenes look at how it was re-imagined. pic.twitter.com/imDEMhnzrA