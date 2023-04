Motorola Edge 40 Pro v redakci! Ptejte se na to, co vás zajímá

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Do redakce zavítala přednedávnem představená Motorola Edge 40 Pro, která se pyšní opravdu skvělým poměrem ceny a výkonu.

Designová lahůdka

Motorola nás už v rámci produktových fotografií potěšila designem, v reálu je to ještě lepší. Zaoblený displej po všech čtyřech stranách vypadá hezky, stejně jako decentní průstřel selfie kamery s rozlišením 60 Mpx. Ano, mohla by být skrytá pod pixely, jako to umí například Samsung, ovšem v dané cenové třídě nejde o nic výjimečného. Za co novinku musíme opravdu pochválit, to je odolnost vůči vodě a prachu dle IP68, která vlajkovým Motorolám delší dobu chyběla.

Rozměry odpovídají tomu, že je Motorola osazena téměř 6,7palcovým displejem, činí 161,6 × 74 × 8,59 mm. Hmotnost je poté příjemných 199 gramů.

Displej, kam oko dohlédne

Nakousli jsme displej, kromě jeho zahnutí a úhlopříčky zmíníme poměr stran 20:9, rozlišení Full HD+, nechybí mu dokonce ani certifikace HDR10+ či Dolby Vision. Vyzdvihnout musíme i 165Hz obnovovací frekvenci a technologii pOLED, o ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass Victus.

Maximální jas činí okolo 1 000 nitů. Mobil má také stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos, výrobce sliboval i prémiovou haptickou odezvu. Tu jsme vyzkoušeli a určitě ji budeme řadit k tomu nejlepšímu, pocitově jako u Google Pixelů. Displej jako takový je špičkový.

Výkonu má na rozdávání

Motorola Edge 40 Pro je dravec, pohání jej Snapdragon 8 Gen2. K dispozici je štědrá 12 GB LPDDR5X RAM, k dispozici je 256/512GB úložiště UFS 4.0. Uvnitř se nachází Android ve verzi 13, má slíbenou rovněž minimálně tříletou softwarovou podporu.

Kapacita baterie činí 4 600 mAh, což sice není mnoho, Motorola to však kompenzuje rychlým 125W nabíjením, nechybí ani 15W bezdrátové nabíjení a 5W reverzní nabíjení nositelné elektroniky. Z 0 na 100 % dobijete Motorolu během 23 minut, už během 10 minut získáte 60 %. Wow!

Fotoaparáty? Těšíme se na srovnání

60Mpx selfie kameru jsme již zmínili, na zadní straně je hlavní snímač s 50 Mpx, velikostí 1/1,5" či vícesměrovým PDAF ostřením a OIS. Ultraširokoúhlý objektiv s identickým rozlišením a rozsahem 114 stupňů pak díky automatickému ostření supluje také makro kamerku (s ostřením ze vzdálenosti již od 3 cm). Za portrétní objektiv Motorola považuje 2násobný teleobjektiv se špičkovou clonou f/1.6 a 12 Mpx. Už nyní se těšíme, až fotografické schopnosti srovnáme s konkurencí.

Ptejte se

Nyní se můžete ptát, co vás ohledně novinky zajímá. V diskuzi pod článkem můžete také hlasovat psát, koho máme zařadit do fotoduelu s Motorolou jako první.