Mobilní Rozhlas umožní všem obcím posílat zdarma aktuality do mobilů občanů

Fotografie: Mobilní Rozhlas

Napojení obce do nejrozšířenějšího systému Mobilní Rozhlas, který se stal standardem pro chytrou obecní komunikaci, bude jednoduché – využije RSS kanály sekcí s aktualitami, které si určí přímo obec. Mobilní Rozhlas následně aktualitu zobrazí jako push notifikaci všem, kteří mají nastavený odběr z odpovídající samosprávy. Odběratelům bez aplikace pak systém doručí notifikaci na email a do webového rozhraní Mobilního Rozhlasu. Zásah sdělení se tímto maximalizuje. Aby nedošlo k zahlcení uživatelů zprávami, budou všechny odebírané aktuality sdruženy do společného přehledu, který uživatelům dorazí každý den v podvečer.

Využívání RSS kanálů pro přenos novinek není pochopitelně ničím novým, přesto jejich integrace do systému chytré komunikace přináší překvapivé výsledky. Pilotní projekt ukázal, že takto distribuované aktuality mají asi pětinásobně vyšší čtenost, zároveň se výrazným způsobem zvýšila návštěvnost webu obce. Zejména pro menší obce jsou přitom webové stánky jediným kanálem, kam informace umisťují. Jejich export RSS kanálem je přitom jednoduchý a technologicky nenáročný. Mobilní rozhlas by proto do konce příštího roku rád zajistil základní profily s aktualitami všem samosprávám.

„Obce o tuto službu mají evidentně zájem, jen v pilotním provozu jsme jich zapojili několik stovek v průběhu pár dnů. Integrace je jednoduchá, RSS kanály naprostá většina obcí využívá a výsledky jsou skvělé. Jedinou brzdou se tak paradoxně stávají někteří dodavatelé obecních webů, kteří obcím i přes prosby často odmítají RSS kanály aktivovat s tvrzením, že již nejsou potřeba. V době trendu propojování jednotlivých kanálů to zní až neuvěřitelně,“ podivuje se Ondřej Švrček. „Mobilní rozhlas tak pokračuje v postupné integraci všech oficiálních obecních kanálů do jedné přehledné aplikace s celonárodním dosahem.“

Jiní dodavatelé však berou spojení s Mobilním Rozhlasem jako příležitost, jak obcím pomoci zvyšovat dosah jejich zpráv a zdarma zlepšovat poskytované služby. Antee, druhé z největších webových studií, provozujících přes 750 webů měst a obcí, nabídne napojení aktualit na chytrou komunikaci všem svým klientům zdarma již na přelomu roku.

„Dnešní doba je neuvěřitelně turbulentní a právě starostové často patří k těm, kteří situaci pomáhají zklidňovat. Dodáváme weby nejen městům, ale i malým obcím, pro které bývá náročné spravovat nad rámec webu další systémy pro komunikaci s občany. Automatický převod webových aktualit do systému Mobilní Rozhlas tak bude obrovskou výhodou nejen pro pracovníky obecních úřadů, ale i pro obyvatele,“ zmiňuje za Antee obchodní ředitel Petr Němeček. „Zakládáme si u webů na maximální dostupnosti, snažit se vždy zajistit násobné zvýšení dosahu obecních zpráv tak považujeme za samozřejmost.“

Stáhnout Mobilní rozhlas