Brno posiluje krizovou komunikaci s občany, zavedlo pro ně Mobilní Rozhlas

Fotografie: Neogenia

Zapojením do platformy Mobilní Rozhlas získalo vedení města Brna moderní nástroj pro informování obyvatel. Magistrát nyní může Brňákům velmi efektivně předávat praktické informace k aktuálnímu vývoji situace prostřednictvím SMS, e-mailů, zpráv do aplikace Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko nebo hlasových zpráv pro nevidomé či slabozraké. Zprávy může cílit podle jednotlivých skupin kontaktů na konkrétní čtvrti nebo dokonce ulice. Občané, kteří se zaregistrují do Mobilního Rozhlasu, budou dostávat nejen informace týkající se současné koronavirové epidemie, ale také upozornění v případě dalších krizových událostí.

Mobilní Rozhlas ve spolupráci s aplikací Záchranka již městu poskytuje Systém doplňkového varování obyvatel, zkráceně SDVO. Díky této spolupráci mají magistrát a krajské složky IZS možnost zasáhnout až 400 tisíc lidí v Brně a celkově 670 tisíc občanů Jihomoravského kraje v případě náhlé krize, jako je například únik zplodin do ovzduší či kontaminace vody. Města a obce již zapojené do Mobilního Rozhlasu díky systému například organizují šití a distribuci roušek či shánějí dobrovolníky na rozvoz potravin pro seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou. V sekci „Dotazy o koronaviru“ navíc občané naleznou všechny důležité rady a doporučení na jednom místě. Mobilní Rozhlas používají také několik městských částí Brna jako například Královo Pole, Černovice a Jundrov. Pro podporu krizové komunikace se mohou připojit další městské části zdarma.

V současné době Mobilní Rozhlas využívá už více než 750 měst a obcí, mezi které patří například Praha 3, Praha 7, Přerov, Most či Znojmo. Do platformy je zaregistrováno zhruba 400 tisíc obyvatel ze všech koutů republiky. Občané mohou magistrátu poskytnout své číslo či mail, na které jim budou prostřednictvím Mobilního Rozhlasu chodit důležité informace a upozornění. Mohou si rovněž stáhnout aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko v obchodech Google Play a AppStore, kde se snadno přihlásí k odběru zpráv a zároveň mohou upozorňovat na problémy ve svém okolí. SDVO je určen výhradně pro doplňkovou krizovou komunikaci, Mobilní Rozhlas lze využít pro širší škálu komunikačních potřeb samosprávy.

