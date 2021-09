mobileDrink je zpět a další setkání je již za dveřmi. Buďte u toho s námi!

Nikomu zřejmě nemusíme připomínat, co se v posledních měsících odehrávalo a co vše pandemie ovlivnila. Například i naše pravidelné setkání se čtenáři, akci #mobileDrink, kterou pro vás pravidelně pořádáme společně s Vodafonem a zveme na ni různé partnery (výrobce mobilů, prodejce elektroaut apod.). Máme pro vás však dobrou zprávu, další pokračování #mobileDrinku se blíží, proběhne již v říjnu a registrace se spustí tento čtvrtek 23. 9. od 18:00 hod.

Připomeňme, že naposledy jsme se společně viděli před 2 lety, konkrétně 26. 9. 2019. 15. #mobileDrink měl proběhnout v Plzni, kterou jste si odhlasovali. Bohužel, COVID-19 nám plány překazil, ale nebojte se, do Plzně se určitě podíváme, a to při některém z dalších setkání. Prahu jsme tentokrát bez hlasování vybrali z důvodu, abychom vám mohli dopřát co nejvíce zajímavých produktů od našich partnerů.

Určitě vám můžeme prozradit, že další #mobileDrink se bude konat již 7. října v Praze. Místo se dozví ti, kteří se na akci s předstihem registrují. Registrace se spustí v tomto článku, stačí si jej opětovně otevřít 23. 9. v 18:00, kde na vás již bude čekat registrační formulář. S registrací určitě neotálejte, protože jako vždy bude počet míst omezen.

A co bude na programu tentokrát? Budete mít šanci poznat, kdo stojí za našimi weby mobilenet.cz, fZone.cz nebo fDrive.cz i pracovníky odpovídající na vaše zvídavé dotazy na sociálních sítích Vodafonu, pohrát si s nejnovějšími telefony, tablety, wearables a dozvědět se něco zajímavého. Bavit se budeme i o Vodafone TV, která byla spuštěna v březnu 2020 a kterou operátor nabízí nyní na 3 měsíce zdarma.

Místo a čas konání #mobileDrink 15

KDY: 7. října ve večerních hodinách

KDE: Praha (místo potvrdíme registrovaným členům)

Registrační formulář

Registrační formulář bude na tomto místě k dispozici 23. 9. od 18:00 hod.!