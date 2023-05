Mobil od ČEZ zdvojnásobuje datové balíčky. Láká i na skoro neomezený tarif

Fotografie: Mobil od ČEZ

Návyky uživatelů mobilních telefonů se postupem let proměňují. Aktuálně jsou tak nejdůležitější data, oproti spíše stagnujícím nárokům na klasické volání či ustupujícím SMS zprávám. Čeští operátoři si to samozřejmě uvědomují, ačkoliv rozhodně ne v míře, která by dělala radost i českým zákazníkům. Platí i o virtuálním operátorovi Mobil od ČEZ, který se chlubí aktuálně více než 100 tisíci zákazníky.

Operátor tak přistoupil ke zdvojnásobení objemu dat ve svých tarifech, případně rovnou k neomezeným tarifům, které však zcela neomezené nakonec nejsou. Nejlevnější tarif s 1,5 GB dat lze pořídit za 349 Kč. Zcela nový tarif Nekonečné volání, SMS a data za 599 Kč, jenže rychlost je nesmyslně přiškrcena pouze na 5 Mb/s. Tarify alespoň nově fungují i na síti 5G.

„Mobilní telefony už dávno neslouží jen ke vzájemné komunikaci: vyřizujeme si na nich pracovní věci, spravujeme své finance, vyhledáváme informace nebo se prostě bavíme. Spotřeba dat tedy neustále narůstá a my chceme našim zákazníkům nabídnout co nejvíce za co nejdostupnější cenu. Naše nové nekonečné tarify tak vyjdou zhruba o 30 % levněji než standardní ceníky u velkých mobilních operátorů,“ říká Petr Ouška, ředitel úseku Obchodních řízení a nekomoditních služeb z ČEZ Prodej.

Mobil od ČEZ zároveň rozšířil datové objemy také u kombinovatelných balíčků, kde si zákazníci volí objem volání, SMS a dat podle svých potřeb. Původní nabídku tří různých datových balíčků objemově navýšil a přidal dva nové: data 10 GB za 299 Kč a data 25 GB za 399 Kč.

Nové Nekonečné tarify Mobil od ČEZ: