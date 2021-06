Předplatné „Twitter Blue“ potvrzeno. Měsíčně vás vyjde zhruba na 60 korun

Známá vývojářka Jane Manchun Wong, která se specializuje na reverzní inženýring, upozornila na nové předplatné Twitteru s názvem „Twitter Blue“. Služba s měsíčním poplatkem 2,99 amerických dolarů (v přepočtu zhruba 60 korun) uživatelům nabídne možnost odstranění příspěvku před zveřejněním a také speciální „čtecí režim“, který má zvýšit komfort procházení dlouhých vláken s mnoha příspěvky.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE