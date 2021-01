Microsoft Surface Pro 7 Plus klame tělem. Nabídne LTE i lepší procesor

V rámci řady Surface dnes Microsoft představil vylepšený model Surface Pro 7 Plus, který je dostupný výlučně pro podniky a školy. Na první pohled se zařízení nijak neliší od námi recenzovanéhozařízení Surface Pro 7, uvnitř se však nachází jedenáctá generace procesorů Intel, větší baterie, LTE modem i vyměnitelné SSD.

