Microsoft odhalil Surface Laptop 4 s procesory od Intelu i AMD a prodlouženou výdrží

Bez velkých fanfár představil Microsoft nejnovější generaci oblíbené řady Surface Laptop. Zařízení s označením Surface Laptop 4 nabídne elegantní zpracování z prémiových materiálů a dorazí ve dvou velikostech.

Z designového hlediska je největší „inovací“ barevná varianta Ice Blue s alcantarovým potahem, která bude dostupná v 13,5" velikosti. Jinak Microsoft sází na léty osvědčený design, který nijak nešokuje, na druhou stranu působí elegantně a osloví zejména konzervativnější uživatele vyznávající minimalismus. Kromě kompaktní 13,5" varianty je k dispozici rovněž větší 15" verze. V obou případech se můžete těšit na špičkově zpracovanou klávesnici s příjemnou odezvou, jež jsme chválili v naší podrobné recenzi předchozí generace, kterou je Surface Laptopu 3.

Laptopy nebudou strádat ani v oblasti výkonu. Zájemci se mohou těšit na 11. generaci procesorů Intel Core s grafickým čipem Iris Xe, případně procesorem AMD Ryzen 4000 s osmijádrovou grafikou Radeon Graphics Surface Edition. V nabídce již dále nenajdeme 128GB verzi, nejmenší úložiště nyní činí 256 GB, podobně jako je tomu u nových MacBooků.

V době pandemie přijde vhod rovněž vylepšená HD kamerka s vyšší kvalitou obrazu za zhoršených světelných podmínek či mikrofony „studiové kvality“, jak uvádí výrobce. Samozřejmostí zůstává rovněž dotyková obrazovka s praktickým poměrem stran 3:2 a jemností 201 PPI nebo kvalitní reproduktory s certifikací Dolby Atmos. Výdrž na jedno nabití by měla nově vzrůst z 11,5 hodin na 17 až 19 hodin běžného používání, jak uvádí výrobce.

Today, we shared the all new #SurfaceLaptop4 and new accessories with the world. Every detail of these products has been thought through to bring you experiences that empower you to work, learn, create, and connect. Can't wait to see what you do with them! https://t.co/3eWt5F99AD