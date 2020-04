Microsoft by brzy mohl odhalit novou řadu produktů Surface

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Server windowscentral.com informoval o úniku kódových označení a mnohdy i celých názvů chystaných zařízení Microsoft skrze různé e-shopy. V prvé řadě se odhalila možnost existence Microsoft Docku 2, který by dle spekulací měl nabídnout navíc moderní USB-C konektory.

Kromě rozšiřujícího doku, který přidá konektorové možnosti, se na obzoru objevují i zařízení. Mělo by jít o Surface Book 3, jehož bychom se měli dočkat ve 13palcové a 15palcové variantě. Cena menší verze by se měla pohybovat kolem 55 tisíc korun v závislosti na konkrétní výbavě, větší varianta by se s cenou měla dostat až na 75 tisíc korun, opět v závislosti na výbavě. Dorazit by měl i Sufrace Go 2, jehož cena se odhaduje na zhruba 16 tisíc korun. Vzhled, konkrétní výbava a ani datum představení prozatím nejsou známé.