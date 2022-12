Microsoft Surface Pro 9 (5G)

Produkty řady Surface letos oslavily desetileté výročí a u této příležitosti byla představena i 5G varianta oblíbené modelové řady Surface Pro. Jak se novinka povedla a měli byste o jejím nákupu uvažovat? To prozradí tato recenze.

Microsoft se tentokrát rozhodl zkombinovat Surface Pro X a klasický Surface Pro do jednoho modelu s označením Surface Pro 9, což znamená, že na trhu najdeme jak klasickou verzi s procesorem Intel, tak tu s čipsetem od Qualcommu, tedy i 5G. Právě 5G verze se podívala i k nám do redakce a na řádcích níže najdete mé dojmy z používání.

Technické parametry Microsoft Surface Pro 9 Intel Core i7 Kompletní specifikace Konstrukce 287 × 209 × 9,3 mm , 879 g , konstrukce: ?, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13" (2 880 × 1 920 px) Fotoaparát 10 Mpx , , autofocus, video: 3 840 × 2 160 px Chipset CPU: 4×4,8 GHz Paměť RAM: 32 GB , vnitřní paměť: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB / 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ne , LTE: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ne Operační systém Windows 10 Akumulátor 48 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost listopad 2022, 33 899 Kč

Obsah balení: pouze adaptér

V environmentálně zpracovaném balení najdeme kromě samotného Surface Pro 9 rovněž napájecí adaptér skládající se ze dvou částí, který je zakončený proprietárním konektorem Surface.

Líbilo se nám nic zásadního nechybí

Konstrukční zpracování: stále švihák

Surface Pro 9 vychází designově z loňského modelu Pro 8, rozmístění prvků se však změnilo. Samozřejmostí je stále stojánek s velmi příjemnou úrovní odporu i velkým rozsahem rozevření, který dělá z řady Surface Pro to, čím je. Stejně tak neschází proprietární port Surface, který se nyní nachází na pravé straně, kde byla u loňského modelu rovněž dvojice USB-C a vypínací tlačítka. Tentokrát však najdeme USB-C (obě) na straně levé a vypínací tlačítko i ovládání hlasitosti nahoře. Na straně spodní pak můžeme spatřit již jen konektor pro připojení klávesnice. Ta je mimochodem velmi pohodlná, má regulovatelné podsvícení a neschází ani prémiové zpracování z alcantary. Rovněž má tato klávesnice znatelně lepší touchpad, pokud ji budete srovnávat například s klávesnicí ze Surface Pro 6 s ještě původním (hranatým) designem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o 5G variantu s čipsetem od Qualcommu, lze si rovněž všimnout po stranách několika anténních předělů. Celkem jsem jich napočítal 12. Na zadní straně pod stojánkem lze ještě zahlédnout slot pro nanoSIM a vyměnitelné SSD. Zařízení si pak i tentokrát zachovává relativně kompaktní rozměry i nízkou hmotnost (879 gramů), což z něj činí ideální pracovní nástroj, pokud jste často na cestách. Stejně tak neschází ani pověstná prémiová úroveň dílenského zpracování.

Líbilo se nám prémiové zpracování

skvělá klávesnice i touchpad

kompaktní rozměry a hmotnost

Displej: 120Hz paráda

Kromě zpracování je špičkový také displej s tenkými rámečky po stranách, ale řekl bych s již standardně širokým horním rámečkem, kde se nachází senzory pro Windows Hello a webkamera, a také spodním rámečkem. Ten vás však nemusí příliš zajímat, neboť jej s připojenou klávesnici nelze spatřit (schovává se za přehybem klávesnice). Mimochodem přímo v klávesnici se pak prakticky ukrývá pero, které se zde rovněž nabíjí. Pokud nejste příliš umělecky nadaní, hodí se třeba k přidávání ručních poznámek do souborů.

13" displej o rozlišení 2 880 × 1 920 pixelů má dále vysoký jas a 120Hz obnovovací frekvenci dodávající na celkovém pocitu plynulosti při používání, navíc stále si zachovává poměr stran 3:2 a dotykovou vrstvu speciálně uloženou takovým způsobem, aby byla odezva na dotyk, ať už prstem či hrotem pera, co nejlepší.

S již zmíněnou webkamerou schopnou záznamu videa v kvalitě 1080p se pojí rovněž jedna vychytávka, která je však dostupná pouze u 5G varianty s čipsetem od Qualcommu, která je vybavena jednotkou NPU. Webkamera totiž zvládne chytře sledovat váš obličej, který tak bude vždycky správně zaostřený a vycentrovaný. Dokonce, i když se nebudete dívat do webkamery, to bude vypadat, jakože se díváte, což se při zdlouhavých/nudných videokonferencích rozhodně může hodit (viz videorecenze, která bude brzy publikována). Špičkové je rovněž rozpoznávání obličeje, které je bleskurychlé a funguje skvěle i ve tmě.

Líbilo se nám 120Hz obrazovka

1080p webkamera

rychlé rozpoznávání obličeje

vychytávky spojené s NPU u 5G varianty

Zvuk: potěší i náročné

S displejem se pojí také standardně skvěle hrající hlasité reproduktory, které směřují přímo na uživatele. Jedná se o velmi užitečnou vlastnost, pokud budete sledovat filmy, ovšem kvalita je dostatečná i pro poslech hudby. Rozhodně vás nezklame ani sestava mikrofonů, díky nimž se můžete spolehnout na velmi kvalitní přenos zvuku během videokonferencí. Jedinou výtku lze snad mít jen k chybějícímu 3,5mm jacku, pro který by se na těle zařízení podle mě stále místo našlo a i v době bezdrátových sluchátek se zkrátka někdy hodí.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory i mikrofony

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: jako lusknutím prstu

Testovaná verze je osazena procesorem SQ3 od Qualcommu spolu s 16 GB RAM a 256GB úložištěm (systém si z něj tradičně ukousne 20 GB). Výkon na běžnou kancelářskou práci zařízení rozhodně neschází, navíc je pěkně tiché, neboť ARM provedení nevyžaduje aktivní chlazení. Možná vás však bude zajímat, jak je to s používáním ARM procesoru od Qualcommu namísto klasických čipsetů Intel. Kompatibilita aplikací opět postoupila, i když stále platí, že pokud používáte nějaké ne úplně běžné aplikace, rozhodně bych doporučil si před nákupem projet seznam podporovaných programů. V mém případě jsem používal převážně internetový prohlížeč Edge a Chrome, kancelářskou sadu MS Office a Telegram, kdy všechno fungovalo přesně tak, jak by mělo. Problém však možná nastane, pokud například používáte méně běžné programy či vyloženě software naprogramovaný na zakázku. Verze s procesorem Qualcomm je však především o 5G připojení, kdo se bez něj obejde, nemusí nad ničím přemýšlet a rovnou si pořídit verzi s Intelem.

Líbilo se nám dostatek výkonu pro běžného uživatele (kancelářskou práci)

tichý chod (nemá aktivní chlazení)

Nelíbilo se nám oproti Intelu případné problémy s kompatibilitou s vybraným softwarem

Výdrž baterie: velmi dobrá

Stran samotné výdrže si nemohu na nic stěžovat. Zařízení jsem převážně používal připojené na Wi-Fi a v takovém případě vydrželo pracovat zhruba 9 hodin na jedno plné nabití. Co se nabíjení týče, zamrzí, že nový adaptér už na sobě nemá USB-A konektor, který sloužil i v minulosti pouze k nabíjení (nebyl datový), přesto šlo o praktickou vychytávku. Výkon současného adaptéru činí 39 W, což je dostatek, přičemž k Surface Pro 9 samozřejmě můžete připojit i starší adaptér s konektorem Surface nebo třeba hub. Toto řešení je praktické také kvůli tomu, že se jedná o konektor magnetický. Při zakopnutí se tak pouze vysune ze zařízení a nestrhne jej s sebou. Případně můžete nabíjet rovněž skrze USB-C, třeba nabíječkou k telefonu.

Líbilo se nám slušná výdrž

magnetický konektor

Software a konektivita: na Thunderbolt zapomeňte

S nasazením procesoru Qualcomm se pojí podpora 5G, ale bohužel také absence rozhraní Thunderbolt (Intel verze podporuje Thunderbolt 4). Dvojice USB-C je 3.2 a přítomnost proprietárního Surface portu by však i tak měla většinu uživatelů spolehlivě obsloužit. Samotné 5G připojení je pak umožněno skrze využití klasickou nanoSIM, ale také eSIM, k dispozici je rovněž nejnovější Wi-Fi 6E.

Z hlediska softwarové výbavy na zařízení běžel Windows 11 Pro bez jakéhokoliv balastu, což lze pouze chválit. Během používání jsem se nesetkal s tím, že by se systém nějak zpomaloval, zamrzal či dokonce padal, což je jistě pozitivní.

Líbilo se nám Wi-Fi 6E

čistý systém

svižný chod

Nelíbilo se nám bez Thunderboltu (pouze 5G verze s Qualcommem)

Zhodnocení

Surface Pro 9 je skvělým zařízením, které dokáže nahradit notebook a u testované verze má navíc i možnost 5G. Cena není nejnižší, nákup si však snadno opodstatníte, pokud s počítačem často cestujete, máte rádi prémiový design i zpracování a zároveň se chcete třeba trochu odlišit od většiny uživatelů. Zájemci by měli pouze důkladně zvážit, jestli potřebují 5G, nebo udělají lépe s pořízením varianty s čipsetem Intel (která je rovněž snáz dostupná).

Konkurence

Přímou konkurencí je snad jen Surface Pro 8, jehož dokoupitelná klávesnice má podsvícení, přitom je velmi pohodlná, a samotný Pro 8 nabízí dostatek výkonu i povedený 120Hz displej. V případě potřeby konektivity na cestách můžete volit i Surface Pro X s čipsetem od Qualcommu a podporou LTE.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Microsoft Surface Pro 8 Intel Core i7 Rozměry 287 × 208 × 9,3 mm , 891 g Displej TFT IPS, 13" (2 880 × 1 920 px) Fotoaparát 10 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Procesor 4×4,8 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 256 GB , ne Akumulátor 52 mAh

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Microsoft Surface Pro X 8 GB/128 GB Rozměry 287 × 208 × 7,3 mm , 774 g Displej TFT IPS, 13" (2 880 × 1 920 px) Fotoaparát 10 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor 4×3 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor ? mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz