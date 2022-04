Messenger představuje užitečné zkratky pro řízení komunikace

Fotografie: Facebook

Messenger už dávno není jen způsob, jak si přes internet vyměňovat krátké textové zprávy. Jeho schopnosti se během let rozrostly takovým způsobem, že slouží pro komunikaci velkých skupin osob, pro práci nebo vzdělávání a svým způsobem tak trochu nahrazuje i sociální síť. To s sebou nese jistá specifika, na která se Facebook snaží reagovat pomocí tzv. zkratek. Jednoduché příkazy do chatu vám tak pomohou ovládnout komunikaci a využít její potenciál naplno.

Pravděpodobně víte, že zadáním „@“ a jména osoby označíte v chatu tuto konkrétní osobu. Ale co když chcete upoutat pozornost všech? Když zahájíte zprávu pomocí @everyone, budou o tom informováni všichni účastníci chatu. @everyone je ideální pro skupinová připomenutí, improvizovaná setkání nebo když potřebujete shromáždit všechny ostatní.

Naopak, už se vám někdy stalo, že vás ve čtyři ráno vzbudila zpráva od přátel, kteří zapomněli, že jste v jiném časovém pásmu? Když použijete funkci /silent (na Instagramu dostupná také jako „@silent“), členové chatu vůbec nedostanou oznámení o vaší zprávě. Odesláním zprávy pomocí /silent se zbavíte obav, že někoho vyrušíte vyskakovacím oznámením, které není naléhavé, nebo že ho vyrušíte v době, kdy nemá čas. Nyní se můžete podělit o svá noční prozření v daném okamžiku, aniž byste rušili klid, a vaši přátelé si mohou vaši zprávu přečíst ve svém volném čase.

Velké plány

A to je jenom začátek. Messenger se v příštích týdnech rozroste o nové možnosti, byť budou omezeny jen pro určité uživatele:

/Pay (pro uživatele Messengeru v USA již brzy v systémech iOS a Android): Díky této nové zkratce /pay můžete ještě snadněji posílat a přijímat peníze přímo v chatech mezi čtyřma očima. Stačí napsat /pay a můžete bezpečně poslat nebo požádat o peníze bez poplatků – ideální pro rychlé zaplacení kamarádovi za večeři nebo proplacení jízdy.

/gif (v iOS již brzy): GIFy nám pomáhají vyjadřovat se a vyjadřovat pocit identity prostřednictvím odkazů na popkulturu, které zase pomáhají utvářet naši širší digitální kulturu. Chcete-li snadno najít a poslat dokonalý GIF, použijte zkratku /gif - stačí zadat gif a vybrané téma a zobrazí se vám možnosti gifů.

/shrug a /tableflip (brzy i pro iOS): Někdy se ani GIF nevyrovná emocím, které vyjadřují stařičké textové emotikony tableflip (╯°□°)╯︵ ┻━┻" a shrug "¯\_(ツ)_/¯. Místo toho, abyste se museli namáhat s psaním jednotlivých emotikonů (nebo je hledat na internetu a kopírovat a vkládat), jednoduše zadejte příkaz /shrug nebo tableflip a přidejte vybrané emotikony do své zprávy.