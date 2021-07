MediaTek nedá konkurenci spát, 4nm procesor představí ještě letos

MediaTek se z otloukánka probojoval až na pozici uznávaného výrobce čipů, jehož produkty jsou srovnatelné s konkurencí. Dokazují to ostatně i nejnovější plány na představení 4nm 5G čipsetu ještě v průběhu letošního roku. V prvních smartphonech by se pak měl objevit hned zkraje roku 2022.

MTK just said that its on its earnings call that its flagship 5G SoC will be out at the end of the year via TSMC 4nm. Multiple customers with the first one launching in 1Q22