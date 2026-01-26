mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
2
Máte Samsung Galaxy S21, S21+ nebo S21 Ultra? Zřejmě vám dorazí poslední aktualizace
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Vyprší přislíbená 5letá softwarová podpora
  • Poslední aktualizací by tak mohly být lednové záplaty
  • Toto se netýká pouze model Galaxy S21 FE

Po pěti letech se zřejmě definitivně chýlí ke konci softwarová podpora řady Galaxy S21 od Samsungu. Dávná vlajková řada byla představena v lednu 2021 a čítala tři modely. Jmenovitě šlo o Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra. Hlavní podpora nových verzí Androidu skončila již před časem a nyní vyprší i výrobcem stanovený časový interval pro vydávání bezpečnostních záplat.

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsungy Galaxy S21

Jak informuje server Sammobile (viz sammobile.com), v Jižní Koreji získávají výše zmíněné modely bezpečnostní záplaty platné k lednu 2026, což by mohly být vůbec ty poslední vydané. Na ostatní trhy pak tato aktualizace dorazí v horizontu několika nejbližších týdnů. Její dostupnost můžete sami zkontrolovat přímo v mobilní telefonu skrze Nastavení a položku Aktualizace softwaru.

Pro úplnost je vhodné uvést, že se zřejmý konec podpory netýká zcela všech modelů řady Galaxy S21. Výjimkou je totiž varianta FE, která byla představena téměř o rok později a nadále získává nejen bezpečnostní záplaty, ale i velké aktualizace.

Výše zmíněná trojice v budoucnu ještě aktualizaci softwaru dostat může. Existují scénáře, kdy podporu Samsung například o pár měsíců protáhne, případně vydá mimořádnou aktualizaci, aby zamezil nějakým bezpečnostním hrozbám.

sammobile.com
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 22:27
OK
