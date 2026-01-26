Máte Samsung Galaxy S21, S21+ nebo S21 Ultra? Zřejmě vám dorazí poslední aktualizace

Po pěti letech se zřejmě definitivně chýlí ke konci softwarová podpora řady Galaxy S21 od Samsungu. Dávná vlajková řada byla představena v lednu 2021 a čítala tři modely. Jmenovitě šlo o Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra. Hlavní podpora nových verzí Androidu skončila již před časem a nyní vyprší i výrobcem stanovený časový interval pro vydávání bezpečnostních záplat.
Jak informuje server Sammobile (viz sammobile.com), v Jižní Koreji získávají výše zmíněné modely bezpečnostní záplaty platné k lednu 2026, což by mohly být vůbec ty poslední vydané. Na ostatní trhy pak tato aktualizace dorazí v horizontu několika nejbližších týdnů. Její dostupnost můžete sami zkontrolovat přímo v mobilní telefonu skrze Nastavení a položku Aktualizace softwaru.
Pro úplnost je vhodné uvést, že se zřejmý konec podpory netýká zcela všech modelů řady Galaxy S21. Výjimkou je totiž varianta FE, která byla představena téměř o rok později a nadále získává nejen bezpečnostní záplaty, ale i velké aktualizace.
Výše zmíněná trojice v budoucnu ještě aktualizaci softwaru dostat může. Existují scénáře, kdy podporu Samsung například o pár měsíců protáhne, případně vydá mimořádnou aktualizaci, aby zamezil nějakým bezpečnostním hrozbám.
