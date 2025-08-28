Máte rádi výzvy? Zapojte se do Google Pixel Quest, vítězové získají Pixel 10 Pro!

Tak co, máte rádi výzvy? A co takové, které jsou spojené s opravdu lákavou odměnou? Pokud jsme probudili vaši zvědavost a rádi se účastníte různých akcí, chystá se jedna, které se rozhodně musíte zúčastnit. Nese jméno Google Pixel Quest a na konci čeká opravdu sladká odměna, a to v podobě nového Google Pixelu 10 Pro!
Co je podstatou výzvy?
Google Pixel Quest je městská výzva, které se mohou zúčastnit dvoučlenné týmy. Ty se následně budou účastnit akce v pražských Holešovicích, kde v průběhu celého dne budou sbírat indicie a plnit různé kreativní úkoly, a to s jediným cílem – být ze všech nejlepší a získat Google Pixel 10 Pro. Komunikace v týmu bude extrémně důležitá, doma si nezapomeňte ani kreativní mysl.
Jak se zúčastnit?
Abyste se mohli zúčastnit, musíte utvořit dvojici, takže je ideální čas na to kontaktovat svého kamaráda či kamarádku, kteří sdílejí stejné nadšení pro výzvy všeho druhu. Poté se stačí přihlásit na oficiálních stránkách akce, kde naleznete registrační formulář. Zde vyplníte jméno týmu, přiložíte krátké video, kde skupinu odprezentujete a vysvětlíte, proč jste právě vy tou nejvhodnější skupinou pro účast ve výzvě Google Pixel Quest.
Pak už jen počkáte na výsledek odborné poroty – své registrace můžete zasílat až do 30. srpna, 31. srpna poté zasedne odborná porota, která vybere až 20 dvoučlenných týmů, které se výzvy zúčastní!
Ceny pro vítězné týmy
Výherní tým získá nový smartphone Google Pixel 10 Pro, a to oba jeho členové. V pořadí druhý a třetí tým získá chytré hodinky Pixel Watch a Pixel Buds. To ale není vše, každý tým, který se zúčastní a neuspěje, získá voucher na nákup Google Pixelu 10 Pro v hodnotě 2 000 Kč!
Podrobnosti o celé akci naleznete na webu GooglePixelQuest.cz, nezapomeňte se seznámit i s kompletními pravidly.
Nechcete se účastnit Google Pixel Quest, ale nový Pixel chcete? Pak nezapomeňte, že díky našemu partnerovi Mobil Pohotovost můžete stále hrát o Google Pixel 10, a to až do konce září!