Máte rádi „bizáry“? Pak se pojďte seznámit s Tecno Phantom X2 Pro

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Tecno Phantom X2 Pro se světu představilo v prosinci loňského roku. Jde o slušný „bizár“, který by neměl ujít vaší pozornosti. Proč? Má o fotoaparát s výsuvným objektivem a i když nejde o první zařízení svého druhu, ve spojení s designem je to něco, co se vám zkrátka vryje do paměti.

Začneme procesorem, Tecno Phantom X2 Pro je osazeno Dimensity 9000 (bez přídomku +), což sice není to aktuálně nejlepší, stále jde však o čip vyrobený 4nm technologií. Nabízí 12GB RAM a 256GB úložiště. Má AMOLED displej s úhlopříčkou 6,8" a se 120Hz obnovovací frekvencí. Chrání jej odolné sklo Gorilla Glass Victus. Baterie nabídne kapacitu 5 160 mAh a podporuje 45W nabíjení.

To nejzajímavější se skrývá na zadní straně, kde se v obrovském modulu fotoaparátu nachází portrétní fotoaparát, který se umí změnit v 2,5× teleobjektiv. Pokud na teleobjektiv přepnete, mírně se vysune. Proč? Aby výrobce zachoval tenčí profil zařízení. 65mm objektiv má na tyto poměry opravdu skvělou světelnost f/1.5. Jedná se o snímač s 50 Mpx značky Samsung (JN1). Kromě portrétního fotoaparátu/teleobjektivu je zde i 50Mpx hlavní snímač od Samsungu (GNV), poslední pak 13Mpx širokoúhlý snímač.