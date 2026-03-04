MacBook Neo v prodeji. Vyjde na 17 tisíc, při upgradu dokonce jen na 7 490 Kč

Apple začal prodávat nový MacBook Neo, vůbec nejdostupnější MacBook v historii, který začíná na ceně 16 990 Kč. Do prodeje vstupuje také vylepšený MacBook Air M5, MacBook Pro s novými čipy M5 a nakonec i nový iPhone 17e. U Mobil Pohotovosti už jsou všechny Apple novinky skladem a můžete je pořídit s bonusem 2 500 Kč nebo se 3letou zárukou zdarma.
Nejdostupnější MacBook
Nejzajímavější novinkou letošního jara je bezpochyby MacBook Neo. Už první recenze potvrzují, že se Applu podařilo vytvořit zařízení, které díky kombinaci atraktivního vzhledu, dostatečného výkonu a bezkonkurenční ceny pravděpodobně ovládne trh s notebooky pro studenty a běžné uživatele.
MacBook Neo je za necelých 17 tisíc skutečně nejdostupnějším MacBookem v historii a navzdory nízké ceně nabízí vskutku zajímavé parametry. Například v dané kategorii nevídaný 13palcový Liquid Retina displej, krásný hliníkový plášť nebo až 16 hodin výdrže na baterii, přesto skvělý výkon díky čipu A18 Pro a plnohodnotný macOS.
MacBook Neo je ode dneška v prodeji u Mobil Pohotovosti za cenu od 16 990 Kč. Pořídit ho ale můžete i výrazně výhodněji, pokud při jeho koupi zároveň prodáte starší zařízení. Jestliže například přinesete na výkup MacBook Air M1, vyjde vás nový MacBook Neo jen na 7 490 Kč, anebo na 321 Kč x 26 měsíců.
Nový MacBook Air i Pro s bonusem 2 500 Kč
Do prodeje dnes vstoupil také nový MacBook Air M5. Nejoblíbenější notebook od Applu nyní pohání ještě výkonnější čip M5, v základu nově disponuje dvojnásobným 512GB úložištěm a díky čipu Apple N1 má navíc vylepšené bezdrátové připojení s podporou Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Nové jsou také MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max, které v základu přicházejí s 1TB úložištěm a až dvakrát rychlejšími SSD disky.
Při koupi nového MacBooku Air i MacBooku Pro u Mobil Pohotovosti získáte výkupní bonus 2 500 Kč – vyměnit tak svůj stávající MacBook za nový se vyplatí ještě víc. I díky tomu vás nový MacBook Air M5 vyjde už na 8 790 Kč, anebo jen na 377 Kč x 26 měsíců.
iPhone 17e se zárukou 3 roky
Kromě nových MacBooků se dnes začal prodávat také iPhone 17e. Ten začíná na ceně 16 990 Kč a speciálně u Mobil Pohotovosti k němu dostanete prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma. A nakonec jsou v prodeji ode dneška také nový iPad Air M4 a Apple Studio Display.