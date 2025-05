Lidé nechtějí platit za prémiové služby, zneužívají toho hackeři

Fotografie: Pixabay

V březnu byl na Androidu největší hrozbou trojský kůň Agent.GKE, který se šíří jako modifikace aplikace Spotify nabízející zdarma prémiovou verzi. Jak víme díky ESETu, nejvíce byl zaznamenán ve Španělsku, Polsku a u nás, kde jeho počet detekcí představoval více než 7 % ze všech kyberhrozeb. Tento trojan přitom infikuje zařízení a může stáhnout i další malware, například spyware nebo bankovní trojské koně.

„Zatímco v lednu a únoru jsme trojského koně Agent.GKE detekovali zhruba ve třech procentech všech zachycených kybernetických hrozeb pro platformu Android, v březnu už počet všech zachycených případů vzrostl na více než 7 procent. Z tohoto pohledu je bohužel patrné, že se jedná o úspěšnou útočnou kampaň, a to i díky posledním změnám ze strany platformy Spotify. Ta v nedávné době upravila svou aplikaci tak, aby placenou verzi nešlo tak snadno obcházet. Pro řadu uživatelů a uživatelek to ale evidentně znamená porozhlédnout se po jiných, neoficiálních možnostech,“ vysvětluje Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce ESET.

Útočníci i nadále využívají poptávku po herních cheatech, což ukazuje druhé místo pro adware Andreed, který byl v březnu největším rizikem v Německu a Polsku. Hrozby jako tato přitom mohou zpomalit zařízení a sledovat uživatelskou aktivitu na internetu.

„Uživatelé a uživatelky by se měli vyhnout stažení adwaru i z toho důvodu, že jej není v zařízení úplně snadné odhalit. Váš telefon může ještě dlouho po nakažení fungovat bez větších problémů. Varovné ukazatele, jako jsou například agresivní reklamní okna, která nejde zavřít, nebo pomalé prohlížení webových stránek, si nemusíme hned spojit se škodlivým kódem. Adware ale mezitím může bez našeho vědomí stahovat do zařízení doplňky, instalovat programy a sledovat, co děláme na internetu. Proto bych rozhodně doporučoval zvážit pořízení bezpečnostního softwaru i pro chytrý telefon. Adware v zařízení spolehlivě odhalí, a navíc zařízení ochrání před celou řadou dalších škodlivých kódů,“ dodává Jirkal z ESETu.

Nejčastější kybernetické hrozby pro platformu Android v zemích EU za březen 2025: