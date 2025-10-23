Nový typ podvodu v Česku. Malware se vydává za ČNB

mobilenet.cz na sociálních sítích
Marek Vacovský
Fotografie: pixabay.com
  • Útočníci vydávají falešnou aplikaci za oficiální nástroj České nebo Slovenské národní banky
  • Po telefonu oběť přimějí ke stažení aplikace, přiložení platební karty a zadání PINu
  • Malware poté data okamžitě přenese k útočníkovi, který peníze vybírá z bankomatu pomocí NFC

Bezpečnostní experti společnosti ESET varují před novou podvodnou kampaní, která cílí na uživatele v Česku a na Slovensku. Útočníci se po telefonu vydávají za zástupce České národní banky (ČNB) nebo Národní banky Slovenska (NBS) a zmanipulují oběť ke stažení falešné aplikace mimo oficiální obchod. Poté ji navádějí, aby k telefonu přiložila platební kartu a zadala PIN.

Tímto krokem se oběť sama připraví o peníze. Škodlivá aplikace totiž okamžitě přenese údaje z platební karty útočníkovi, který ve stejném čase stojí u bankomatu nebo terminálu a transakci provede. ESET upozorňuje, že jde o sofistikovanou kombinaci technického zneužití NFC komunikace a sociálního inženýrství.

Jde o sofistikovanou kombinaci technického zneužití NFC komunikace a sociálního inženýrství.

Útočníci stále častěji kombinují technicky vyspělé metody se sociálním inženýrstvím. U malwaru NGate vidíme spojení kódu schopného pracovat s NFC a příběhu, kterým oběť přimějí k akci. Pokud vám někdo volá a žádá instalaci aplikace nebo zadání PINu, je to vždy varovný signál,“ říká Lukáš Štefanko, bezpečnostní expert společnosti ESET, který tyto aplikace analyzoval.

Jednotlivé případy se zatím vyskytují v nízkých počtech, ale s vysokou finanční škodou na každého postiženého.

Podle ESETu jde o nové napodobeniny aplikací ČNB a NBS, které sdílejí stejný certifikát a komunikují se stejným kontrolním serverem. Jednotlivé případy se zatím vyskytují v nízkých počtech, ale s vysokou finanční škodou na každého postiženého.

Roste počet NFC podvodů

ESET v první polovině roku 2025 zaznamenal více než pětatřicetkrát více útoků spojených s NFC než v roce 2024. Zločinci se rychle přizpůsobují a spojují phishing s novými technikami přenosu dat. Ačkoli počet obětí zůstává relativně malý, škody na jednotlivce rostou.

A jak už jsme vás informovali v minulosti, nejohroženější skupinou jsou ekonomicky aktivní lidé ve věku 36–44 let, ale útoky na seniory rostou raketově. „K výraznému posunu došlo i v chování obětí – ve většině případů transakce zadávají samy, byť pod vlivem manipulace. V roce 2024 tvořily tyto případy zhruba 80 % objemu škod,“ upozorňuje Teo Filip z České spořitelny.

Doporučení od ESETu


  • Nikdy nereagujte na nátlak po telefonu. Banky ani centrální instituce vás nikdy nevyzvou k instalaci aplikace či zadání PINu.
  • Stahujte aplikace pouze z Google Play nebo App Store a ověřujte jejich oprávnění.
  • Nepřikládejte kartu k telefonu na žádost neznámé osoby.
  • Používejte mobilní bezpečnostní software a pravidelně aktualizujte operační systém.
  • Při jakémkoli podezření okamžitě kontaktujte banku a zablokujte kartu.
Nejživější diskuze