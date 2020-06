LG chystá levnější Velvet bez 5G a se starším Snapdragonem

Fotografie: LG

Stylové LG Velvet je nejnovějším a nejvýznamnějším přírůstkem v portfóliu jihokorejského výrobce. Láká nejen na design, ale také na kvalitní displej či podporu sítí 5G, které se pojí s nasazením procesoru Snapdragon 765G. Benchmark Geekbench však odhalil odlišnou variantu Velvetu, která již nemá nabízet podporu 5G. Tento krok si samozřejmě vyžádá změnu procesoru – LG nasadí dva roky starý Snapdragon 845.

Nadále by se i tak mělo jednat o telefon vyšší střední třídy, neboť kromě změny procesoru by mělo vše zůstat beze změny, a to včetně fotoaparátů či OLED displeje. Odlehčená varianta má údajně mířit například na brazilský či íránský trh, kde ještě nefunguje 5G síť. Existuje tak možnost, že by se Velvet v této podobě mohl dostat i na český trh, neboť i u nás si na 5G na nějaký čas počkáme.