HP ukázalo zajímavý konvertibil. Pohání ho Snapdragon

Fotografie: HP

HP představilo model Elite Folio, který má podobnou konstrukci jako Spectre Folio z roku 2019. Má celkem tři módy používání. Vedle standardního laptopu a tabletu zaujme mezistupeň zaměřený na konzumaci obsahu, který vypadá jako notebook vybavený pouze touchpadem.

Základem je 13,5palcová obrazovka s poměrem stran 3:2 a rozlišením 1 920 × 1 280 pixelů. Zaměření na zábavu podtrhuje i nasazení nového procesoru Snapdragon 8xc Gen 2, který se bude prodávat v kombinaci s modemy X20 a X55, jež nabídnou LTE, respektive 5G připojení. Na těle přístroje najdeme dvojici USB-C a dokonce jack pro sluchátka. Jeho povrch by měla být „veganská kůže“, což je napodobenina pravé kůže.

Výhodou použití tohoto procesoru by měla být neuvěřitelně dlouhá výdrž. Podle HP zvládne Elite Folio přehrávat lokálně uložené video 24,5 hodin. Jaká ale bude realita v nějakém běžnějším scénáři, na to si budeme muset počkat. Naštěstí ne moc dlouho, protože by se zařízení mělo začít prodávat už příští měsíc, kdy HP upřesní další výbavu a také ceny.