Dell uvedl novou rodinu notebooků Inspiron

Fotografie: Dell

Osobní počítač není pouhý kus technického vybavení – je to brána k zálibám, práci, zábavě a vlastnímu já. K tomu byly stvořeny nové notebooky řady Inspiron – stylové počítače, které zajišťují připojení, usnadňují komunikaci a poskytují svobodu projevu.

Na veškeré nátěrem opatřené součásti notebooků Inspiron jsou použity barvy na vodní bázi s nízkým obsahem těkavých organických látek. Vnitřní části balení všech notebooků Inspiron jsou vyrobené ze 100% recyklovaného papíru, ostatní mají podíl až 90 % recyklovaných materiálů. Displeje jsou téměř bez rámečků. Mají prostornou klávesnici, větší klávesy a rozměrný touchpad usnadňují prohlížení a vyhledávání obsahu. Jsou vybavené HD webkamerou s hardwarovou technologií TNR. Ta zajišťuje maximální kvalitu přenášeného obrazu bez pixelizace a obrazového šumu i při horším osvětlení. Kameru doplňuje vyladěný mikrofon pro čistý a jasný zvuk.

Notebooky Inspiron od 13 do 15" jsou vybavené technologiemi, jako je:

Adaptivní chlazení s řízením spotřeby, které udržuje optimální výkon počítače.

Senzor otevření víka a volitelná čtečka otisků prstů spolupracující s funkcí Windows Hello umožňují bezpečné a rychlé zapnutí, rozběh a přihlášení – případně okamžité pokračování v práci díky funkci Modern Standby.

Systém ExpressCharge, který dobije baterii až na 80 % kapacity během 60 minut.

Inspiron se 14palcovým Full HD displejem v provedení 2 v 1 spojuje funkčnost notebooku s přenosností tabletu, takže zařízení lze používat jako tradiční notebook, ale také jednoduše překlopit do tvaru střechy, stojanu nebo do podoby tabletu.

Pro kreativce je Inspiron 16 Plus

Kreativním uživatelům, kteří upřednostňují větší obrazovou plochu pro práci a zábavu, je určený Inspiron 16 Plus, který při úhlopříčce 16 palců díky poměru stran 16:10 nabízí o 11 % větší aktivní oblast displeje při pouhém 5% nárůstu rozměrů těla. Označení Plus nese proto, že má všechny předpoklady k tomu, aby poskytoval dynamický výkon, jaký je potřeba k realizaci nápadů. Nabídne například nejnovější procesory Intel Core řady H, volitelnou samostatnou grafickou kartu NVIDIA GTX nebo RTX a výkonný systém chlazení.

Displej s rozlišením 3K je vybavený technologií ComfortView Plus, která omezuje škodlivé modré záření, aniž by to bylo na úkor věrnosti barev. Bez ohledu na konfiguraci, všechny Inspirony budou brzy na trhu s nejnovějšími mobilními procesory Intel Core 11. generace nebo AMD Ryzen 5000 U-Series.