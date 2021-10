Lenovo Legion Play by mohlo být špičkovou cloudovou herní konzolí s Androidem

Fotografie: Lenovo

Hraní špičkových her na Androidu? Pro mnohé něco, co vůbec nedává smysl. Lenovo si však myslí něco jiného a velmi vážně připravovalo představení herní konzole Legion Play s operačním systémem Android. S informací přišel liliputing.com, který na oficiálních stránkách výrobce nalezl skryté obrázky a informace o produktu. Lenovo plánovalo zařízení představit na veletrhu MWC 2021, ale z neznámých důvodů se tak nestalo.

Díky oficiálnímu popisu víme, že se mělo jednat o tzv. AAA herní konzoli pro hraní streamovaných her. Zařízení mělo lákat na 7palcový Full HD displej s podporou HDR10. Poměr stran by byl standardních 16:9. Připravena bude dvojice reproduktorů a také standardní herní ovladače, které by byly nedílnou součástí zařízení. O dostatečnou dobu hraní by se starala baterie s kapacitou 7 000 mAh.

Prostředí konzole by bylo postaveno na Androidu, avšak samozřejmě notně poupravaném. K dispozici by bylo jistě více různých zdrojů pro hraní her, na jednom obrázku lze vidět, že byla plánována podpora platformy GeForce Now od společnosti NVIDIA. V tuto chvíli není známo, proč nedošlo k představení, ani proč si Lenovo oficiální informace ponechává skryté na svých stránkách. Je možné, že se herní konzole Legion Play ještě dočkáme.