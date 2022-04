Kybernetický útok se snažil vyřadit energetickou rozvodnou síť na Ukrajině

Podle prvních zjištění byl útok realizován v pátek 8. dubna v 16:20 místního času. Přípravy na něj však trvaly dva týdny před jeho zahájením. Destruktivní malware stejně jako v předchozích případech mazal data na napadených zařízeních, která používala operační systémy Windows, Linux a Solaris.

#BREAKING #ESETresearch helped analyze a #Sandworm campaign against an energy company in #Ukraine 🇺🇦 using #CaddyWiper and a new version of the infamous #Industroyer malware. #WarInUkraine https://t.co/QRR5M6etfS 1/5