Pixel 7a k nám dorazí koncem května. Cena bude dle očekávání vyšší

Článek aktualizován, dostupnost většiny barevných variant bude již od konce května.

Google minulý týden představil řadu novinek, mezi kterými figuroval také Pixel 7a. Jde o zástupce vyšší střední třídy, který výbavou uspokojí většinu náročnějších uživatelů. Nasazen je 6,1" OLED displej s 90Hz obnovovací frekvencí nebo procesor Tensor G2. Hlavní fotoaparát s 64 Mpx má optickou stabilizaci obrazu a sekunduje mu 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Zamrzet může především jen 128GB úložiště.

V další výbavě se můžete spolehnout na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu dle IP67. Příjemným překvapením je i podpora bezdrátového nabíjení, které prozatím ani v této třídě není běžnou součástí výbavy.

Introducing #Pixel7a, the newest A-Series device that meets our helpfulness standards and more, including an upgraded camera, the power of Google Tensor G2 and high class performance inside and out. Pixel 7a is available starting today. #GoogleIO pic.twitter.com/yptoXGaPzv