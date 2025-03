Rozhodne krabička? Pohled do balení Samsungu Galaxy A36

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Střední třída od Samsungu je v posledních několika letech úspěšně svěřena do rukou řadám Galaxy A5x a Galaxy A3x. Jedná se o velmi blízké, dobře vybavené a především uživatelsky úspěšné modely. Na druhou stranu jihokorejský výrobce jakoby lehce usnul na vavřínech a meziročně je změn veskrze pomálu. Rok 2025 je ve znamení například modelu Galaxy A36, který nám dorazil na redakční test.

Prodejní balení je tradičně menší, ostatně je shodné napříč téměř všemi telefony od Samsungu. Kromě samotného mobilu v krabičce najdete ještě bílý datový a nabíjecí kabel zakončený na obou stranách USB-C konektorem. Dále objevíte nezbytné manuály a záruční listiny a nakonec i klíček otevírající šuplíček na SIM karty. Nic dalšího už se nekoná. Ve snaze o ekologičnost chybí nabíjecí adaptér a pouzdrem uživatele Samsung rovněž nepřekvapuje.

Jedním z rozdílů mezi modely Galaxy A36 a Galaxy A56 je konstrukce, kdy levnější model spoléhá na plastové boky a nutno podotknout, že o nich nebudete mít pochyb okamžitě, jak telefon uchopíte. Zde si dovolím jednu výtku. Právě kvůli plastovým bokům působí telefon poměrně obyčejně a nyní považte, jeho základní cena je stanovena na 9 490 Kč, což není zrovna málo. Námi testovaná varianta však vyjde na bezmála 11 tisíc korun. Důvodem je větší interní paměť, konkrétně 256 GB.

Oproti tomu reputaci mírně zachraňuje skleněná zadní strana chráněná sklíčkem Gorilla Glass Victus+, která v naší bílé variantě dávají líbivé duhové efekty na světle. Již samozřejmostí je zvýšená odolnost proti vodě a prachu dle stupně krytí IP67. Po zapnutí mobilu spočinou vaše oči na 6,7" 120Hz Super AMOLED panelu s Full HD+ rozlišením a třeba i Always-on displejem. Diskutovaným bodem jsou rámečky kolem displeje, které opravdu nejsou nejmenší. Na druhou stranu je potřeba dodat, že je to asi to poslední, co by vás na mobilu mělo po několika dnech trápit. Celkově se totiž jedná o větší mobil a 2milimetrový rozdíl v rozměrech, který by jen možná přinesla redukce rámečků, by velký dopad na ergonomii ve výsledku neměl.

Nový Samsung Galaxy A36 v redakci právě testujeme a pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte se nás zeptat přímo v diskuzi pod tímto článkem.