Koronavirus zasáhne i veletrh IFA 2020. Většina tiskovek bude zřejmě on-line

Z hlediska mobilní elektroniky se mezi důležité veletrhy každý rok řadí také IFA v německém Berlíně. Letošní termín konání byl stanoven od 4. do 9. září. Již nyní je ale jasné, že ve zcela obvyklé podobě se letošní ročník nebude moci uskutečnit, o čemž pořadatelé informují na svém oficiálním Twitteru. Důsledkem celosvětové pandemie nového typu koronaviru totiž v Berlíně platí až do 24. října zákaz pořádání hromadných akcí s účastí více než 5 000 osob.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times.



IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

1/6 pic.twitter.com/MLDvamLXzf