Veletrh IFA 2020 v nové podobě. Potrvá jen tři dny a omezí počet lidí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Z hlediska mobilní elektroniky se mezi důležité veletrhy každý rok řadí také IFA v německém Berlíně. Letošní ročník se dle původních plánů měl odehrávat od 4. do 9. září. Koronavirová pandemie však letos mění zažité pořádky a již v dubnu jsme vás informovali o tom, že letošní ročník bude mít pozměněnou podobu. Dnes zástupci berlínského veletrhu informovali, jaká bude jeho podoba pro rok 2020.

Úvodem je nutné připomenout, že v Berlíně jsou až do října zakázány akce s účastí přesahující 5 tisíc osob. Již jen to stačí k tomu, že IFA nemůže proběhnout jako obvykle. Na veletrh totiž každoročně mířily desetitisíce návštěvníků z celého světa, to nyní bohužel nebude možné. Akce, mimochodem s pozměněným názvem IFA 2020 Special Edition, bude určena výhradně vystavovatelům a omezenému počtu novinářů. Z tohoto důvodu nebude zapotřebí, aby probíhala celý týden jako v předcházejících letech. Vystačí si s třídenním trváním, a to od 3. září do 5. září.

Organizátoři veletrhu uvedli, že letošní ročník bude rozdělen do čtyř souběžných akcí, na které bude mít každý den přístup maximálně tisíc osob. Z pohledu běžného uživatele bude nejdůležitější akce s názvem IFA Global Press Conference, na kterou bude pozváno zhruba 800 novinářů z 50 zemí světa. Na této akci budou mít tiskovou konferenci všichni vystavovatelé. K dispozici mají být dvě až tři pódia.

Veletrhu IFA by se mohli účastnit i pro nás důležití výrobci mobilních telefonů. Na potvrzení účastí si však budeme muset ještě počkat.