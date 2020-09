Honor Watch GS Pro: hodinky s obří baterií, AMOLED displejem i GPS

Fotografie: Honor

Honor dnes na berlínské tiskové konferenci v rámci veletrhu IFA 2020 představil hned dvoje chytré hodinky. První jsou cenově dostupnější Watch ES, druhé si právě představíme. Nové smartwatch Honor Watch GS Pro se pasují do role opravdu velmi schopných smartwatch, které cílí především na aktivní uživatele. Tomu je podřízen již samotný kruhový design, přičemž konstrukce působí robustně a je samozřejmě odolná. Hodinky plní vojenský standard MIL-STD 810G, samozřejmě odolají vodě a jsou vhodné pro plavání.

Výrobce nijak nešetřil na různých senzor. Změří tak srdeční frekvenci, a to nepřetržitě i při sportovních aktivitách. Nabízí i měření hladiny kyslíku v krvi, monitoring spánku a neměl by chybět ani menstruační kalendář. Při outdoorových aktivitách se hodinky mohou opřít o GPS, GLONASS a barometr. K dispozici budete mít rovněž přesné informace o počasí či východu a západu slunce. Honor Watch GS Pro disponují více než 100 různými sportovními režimy, mezi kterými je i běh, jízda na kole, horolezectví, plavání či veslování. Novinkou u Honoru je, že u vybraných sportovních aktivit, typicky u běhu, hodinky rozpoznají, že jste začali běhat a daný režim spustí automaticky bez vašeho přičinění.

Veškeré dění budete sledovat na kruhovém AMOLED displeji s jemným rozlišením 454 × 454 pixelů, přičemž nošení na vašem zápěstí by mělo být pohodlné. Hmotnost samotných hodinek bez pásku činí 45,5 gramů. Výrobce nasadil vlastní operační systém, který však doznal několika změn. Skrze Watch GS Pro můžete přijímat a vyřizovat hovory, na hodinkách nechybí reproduktor a mikrofon. Nepřijdete ani o žádné notifikace, nicméně reagovat na ně údajně není možné. Nově však přibude možnost instalovat do hodinek aplikace, a rozšířit tím jejich schopnosti. Ve výbavě se objeví stopky, minutka či vzdálené ovládání fotoaparátu a hudby ve vašem telefonu. Hudbu můžete i nahrát do 4GB paměti hodinek a následně poslouchat skrze bezdrátová sluchátka, aniž byste museli být v blízkosti vašeho telefonu.

Kapitolou sama pro sebe bude výdrž hodinek. Výrobce si vzal k srdci to, že budou určeny do přírody, kde není čas nabíjet každý den či obden. Baterie dostala do vínku působivou kapacitu 790 mAh a Honor slibuje až 25denní výdrž na nabití. Lze odhadovat, že při náročnějším využívání se všemi senzory (vyjma GPS) dosáhnete týdenní výdrže, což je u chytrých hodinek velmi nadprůměrná hodnota. Při aktivní GPS výdrž klesne k 45 hodinám, tedy necelým dvěma dnům.

Honor Watch GS Pro se začnou na vybraných evropských trzích nabízet od 21. září za 249,9 eur, což je v přepočtu necelých 7 tisíc korun.