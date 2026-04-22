Konec podvodných hovorů? Google nasadí lepší ochranu pro uživatele

Google testuje novou funkci „Verified Caller“ (Ověřený volající), která má uživatelům pomoci lépe identifikovat, kdo jim volá a proč, informuje o tom server Android Authority (viz androidauthority.com). Tato novinka reaguje na narůstající problém se spamem a podvodnými hovory, kvůli kterým lidé často ignorují i důležité hovory z neznámých čísel.
Funkce funguje tak, že firmy poskytnou Googlu své identifikační údaje a důvod volání. Když vám pak taková firma zavolá, v aplikaci Telefon od Googlu se zobrazí její název, logo, odznak ověření a krátký popis účelu hovoru (například „instalace internetu“ nebo „rozvoz jídla“). Celý proces je navržen s ohledem na soukromí, kdy Google neukládá vaše osobní údaje a informace o hovoru jsou po ověření smazány.
Současně se Google bude také zaměřovat na tzv. „do-not-origin“ (DNO) čísla. Mezi se typicky řadí linky institucí či firem, na které můžete volat vy v případě potřeby, ale ze kterých vám daná instituce nikdy volat nebude. Někteří podvodníci právě tato čísla využívali k tomu, aby měli krytí a pomyslnou důvěryhodnost svého jednání. Telefon by tak volání z takovýchto čísel mohl buď zcela blokovat, případně důrazně upozornit, že jde o podezřelé volání.
Hlavním přínosem je zvýšení důvěryhodnosti hovorů pro firmy i zákazníky. Uživatelé se mohou lépe rozhodnout, zda hovor přijmout, a firmy mají vyšší šanci, že se zákazníkovi dovolají hned napoprvé. V tuto chvíli celý systém není aktivní a nelze jej tak využívat, pouze o něm byly nalezeny informace v beta verzích systému Android. Uvidíme, kdy novinku Google finálně nasadí.