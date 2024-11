Konec legrace na účet Applu? Zajistit to má kýžená novinka v iPhonech 17

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Základním iPhonům je posledních několik let vytýkáno, že výrobce šetři na displeji. Sice nabízí AMOLED panel s jemným rozlišením a velmi dobrou čitelností, avšak zaostávají v obnovovací frekvenci. Ta je totiž nadále zastaralých 60 Hz. Paradoxně tak nastává situace, že i telefony s Androidem za cenu kolem 5 tisíc klidně nabízí 120Hz displeje, avšak iPhony za více než 20 tisíc korun nikoliv.

Nyní konečně sílí spekulace ohledně toho, že budoucí iPhony 17 již nabídnou bez rozdílu LTPO OLED panely. Ty by tak mohly nabízet obnovovací frekvenci v rozmezí od 1 Hz do 120 Hz bez rozdílu, zda sáhnete po iPhonu 17, nebo po iPhonu 17 Pro Max. Naznačují to informace jihokorejského serveru etnews.com, který se odvolává na zdroje z oboru dodávek displejů. Zmínka právě o LTPO panelech je skvělá, neboť jak jsme zmínili, umí snížit obnovovací frekvenci na minimum ve chvílích, kdy to stačí a tím šetřit cennou energii baterie.

Jde již o několikátou spekulaci týkající se právě displejů základních iPhonů, kam by měly spadat iPhone 17 a iPhone 17 Plus. Nezbývá než doufat, že se Apple posune dále a nechá 60Hz pane minulosti, případně výrazně levnějšímu iPhonu SE.