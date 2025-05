Kompaktní Motorola Edge 50 Neo nikdy nebyla výhodnější. Dostanete k ní fajn dárek

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Mnohé dnešní telefony jsou značně velké, obtížněji se ovládají a rovněž přenáší třeba v kapse. Naštěstí existuje několik výjimek, které lze označit za vcelku kompaktní a s příjemnou ergonomií. Mezi ně jednoznačně patří Motorola Edge 50 Neo. Příjemně padne do ruky, má praktickou povrchovou úpravu zadní strany z veganské kůže a dokonce je odolná vůči vodě, prachu a pádům. Do menšího těla se dostal 6,4" POLED displej a spolehnout se můžete i na dostatečný výkon či velký úložný prostor.

Zaujme také rychlé nabíjení, podpora bezdrátového nabíjení nebo sestava tří schopných fotoaparátů, mezi kterými nechybí ani teleobjektiv. Samozřejmostí je aktuální prostředí s Androidem 15 a dostatečně dlouhá softwarová podpora. Celkově jde o velice dobře vybavený telefon, u kterého byste cenu kolem 7,5 tisíce korun nehádali. Teoreticky však lze najít ještě zajímavější nabídku.

Motorola Edge 50 Neo je v nabídce rovněž u operátora Vodafone, ačkoliv za cenu 8 802 Kč. Pakliže však po Motorole sáhnete do konce května, získáte za symbolickou 1 Kč tablet Lenovo Tab 10.1 s 64GB interní pamětí a 4GB operační pamětí. Tablet má 10,1" IPS displej a procesor MediaTek Helio G85. K tabletu Vodafone přibalí ještě praktické pouzdro. Běžně byste za tento model od Lenova dali zhruba 3 700 Kč, nyní vás kombinace Motoroly Edge 50 Neo a tabletu Lenovo Tab 10.1 vyjde na 8 803 Kč. Jak už jsme zmínili, celá akce u operátora trvá do konce měsíce, tedy do 31. května.