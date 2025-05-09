Kolik budou stát nové iPhony 17? Apple zřejmě takřka nezdraží

Už v úterý se koná důležitá tisková konference Applu, která bude nabitá novinkami. Mezi nimi budou samozřejmě figurovat i nové iPhony. Jejich vzhled je již veřejným tajemstvím, dokonce jsme si už prohlédli makety. Po letech přijde alespoň dílčí designová změna a proměny se dotknou samozřejmě i jistých částí výbavy. Zásadní otázkou jsou rovněž ceny nových iPhonů. Vždy se řeší, zda bude Apple zdražovat, nebo ponechá cenovou hladinu stejnou jako u předešlé generace.
Dle informací serveru 9to5mac (viz 9to5mac.com) se zdá, že letos Apple zdražovat spíše nebude a pokud, tak jen velmi decentně. Základní iPhone by měl v zahraničí startovat na 799 dolarech, což je stejná částka jako v případě iPhonu 16 loni. Dále se očekává příchod zcela nového iPhonu 17 Air, který nahradí dosavadní verzi Plus, ale půjde spíše o zcela jinak zaměřený model. Porovnávat ceny proto není zcela ideální. Jeho cena se má každopádně pohybovat kolem 900 dolarů.
Zdánlivě nejkomplikovanější situace panuje kolem iPhonu 17 Pro. Ten má totiž zdražit až o 100 dolarů na 1 099 dolarů. Jenže v jeho případě má dojít ke změně základního úložiště. Apple by vyřadil 128GB variantu a iPhone 17 Pro by začínal s 256GB. Rázem by pak o žádné zdražení nešlo, pokud bychom porovnávali stejné paměťové varianty. Nakonec zbývá iPhone 17 Pro Max, u nějž se stejně jako u základní verze nepočítá s žádným zdražením a cena má být 1 199 dolarů.
Definitivně jasno budeme mít už v úterý 9. září, kdy Apple novinky představí a oznámí i zahájení prodeje včetně cen.
128 GB 256 GB 512 GB 1 TB
Apple iPhone 16 (8 GB RAM) $799 $899 $1.099 –
Apple iPhone 16 Plus (8 GB RAM) $899 $999 $1.199 –
Apple iPhone 16 Pro (8 GB RAM) $999 $1.099 $1.299 $1.499
Apple iPhone 16 Pro Max (8 GB RAM) – $1.199 $1.399 $1.599
Apple iPhone 17 (8 GB RAM) $799 $899 $1.099 –
Apple iPhone 17 Air (12 GB RAM) – $1.099 $1.299 $1.499
Apple iPhone 17 Pro (12 GB RAM) – $1.199 $1.399 $1.599
Apple iPhone 17 Pro Max (12 GB RAM) – $1.299 $1.499 $1.699
Jak vidíme cena se nezměnila jen u iPhone 17.
