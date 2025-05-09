mobilenet.cz na sociálních sítích

Kolik budou stát nové iPhony 17? Apple zřejmě takřka nezdraží

Michal Pavlíček
1
Kolik budou stát nové iPhony 17? Apple zřejmě takřka nezdraží
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Nárůst ceny se očekává jen u verze Pro, má být však kompenzován úložištěm
  • Základní ceny iPhonu 17 a verze Pro Max by měly zůstat stejné

Už v úterý se koná důležitá tisková konference Applu, která bude nabitá novinkami. Mezi nimi budou samozřejmě figurovat i nové iPhony. Jejich vzhled je již veřejným tajemstvím, dokonce jsme si už prohlédli makety. Po letech přijde alespoň dílčí designová změna a proměny se dotknou samozřejmě i jistých částí výbavy. Zásadní otázkou jsou rovněž ceny nových iPhonů. Vždy se řeší, zda bude Apple zdražovat, nebo ponechá cenovou hladinu stejnou jako u předešlé generace.

Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max
Podoba chystaných iPhonů 17

Dle informací serveru 9to5mac (viz 9to5mac.com) se zdá, že letos Apple zdražovat spíše nebude a pokud, tak jen velmi decentně. Základní iPhone by měl v zahraničí startovat na 799 dolarech, což je stejná částka jako v případě iPhonu 16 loni. Dále se očekává příchod zcela nového iPhonu 17 Air, který nahradí dosavadní verzi Plus, ale půjde spíše o zcela jinak zaměřený model. Porovnávat ceny proto není zcela ideální. Jeho cena se má každopádně pohybovat kolem 900 dolarů.

Od iPhonů po AirPods: velký přehled všech novinek, které Apple chystá na 9. září
Přečtěte si také

Od iPhonů po AirPods: velký přehled všech novinek, které Apple chystá na 9. září

Zdánlivě nejkomplikovanější situace panuje kolem iPhonu 17 Pro. Ten má totiž zdražit až o 100 dolarů na 1 099 dolarů. Jenže v jeho případě má dojít ke změně základního úložiště. Apple by vyřadil 128GB variantu a iPhone 17 Pro by začínal s 256GB. Rázem by pak o žádné zdražení nešlo, pokud bychom porovnávali stejné paměťové varianty. Nakonec zbývá iPhone 17 Pro Max, u nějž se stejně jako u základní verze nepočítá s žádným zdražením a cena má být 1 199 dolarů.

Definitivně jasno budeme mít už v úterý 9. září, kdy Apple novinky představí a oznámí i zahájení prodeje včetně cen.

9to5mac.com,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 12:07
Ale zdraží o 100$ ve stejné kapacitě
128 GB 256 GB 512 GB 1 TB
Apple iPhone 16 (8 GB RAM) $799 $899 $1.099 –
Apple iPhone 16 Plus (8 GB RAM) $899 $999 $1.199 –
Apple iPhone 16 Pro (8 GB RAM) $999 $1.099 $1.299 $1.499
Apple iPhone 16 Pro Max (8 GB RAM) – $1.199 $1.399 $1.599

Apple iPhone 17 (8 GB RAM) $799 $899 $1.099 –
Apple iPhone 17 Air (12 GB RAM) – $1.099 $1.299 $1.499
Apple iPhone 17 Pro (12 GB RAM) – $1.199 $1.399 $1.599
Apple iPhone 17 Pro Max (12 GB RAM) – $1.299 $1.499 $1.699
Jak vidíme cena se nezměnila jen u iPhone 17.
