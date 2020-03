Honor 30S prozrazen skrze limonádu. Bude podporovat 5G

Fotografie: Honor

V příštím měsíci by Huawei měl představit novou řadu Honor 30. Jedním ze zástupců bude i Honor 30S. Očekává se, že by mělo jít o telefon střední třídy, což naznačuje i gizmochina.com. Dle něj by měla být novinka vybavena chystaným procesorem Kirin 820. Zřejmě také došlo k odhalení podoby, byť velmi přibližně. Honor 30S se údajně objevil na přebalu lahve limonády. Design by se neměl příliš lišit od Honoru 20S, který můžete vidět na obrázku výše.

V další výbavě se má objevit podpora rychlého 40W nabíjení a také, jak hlásá přebal limonády, i podpora sítí 5G. tuto chvíli více informací není známo, avšak zřejmě se velmi brzy objeví.