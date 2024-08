Kdy si budete moci koupit nové iPhony 16? Známe pravděpodobné datum

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Příchod nových iPhonů 16 se rychle blíží. Zatím však není oficiálně potvrzeno, kdy budou novinky skutečně představeny a kdy se dostanou do prodeje. Něco málo však naznačil Mark Gurman, známý novinář agentury Bloomberg, který se specializuje na přesné informace o budoucích produktech Applu.

Podle jeho informací by Apple mohl odhalit nové iPhony 16 v úterý 10. září, což by odpovídalo tradičnímu datu představení v cupertinském Apple Parku. Kromě iPhonů by Apple mohl představit i nové hodinky a možná i další generaci bezdrátových sluchátek.

Jakmile tisková konference skončí, Apple pravděpodobně spustí předobjednávky. To znamená, že již večer 10. září byste mohli potvrdit svůj zájem prostřednictvím objednávky. Podle Gurmana by prodej, minimálně u iPhonu 16, měl začít v pátek 20. září, tedy 10 dní po světové premiéře.