Jízdní řád Applu: iPad a hodinky poznáme v září, iPhony 12 v říjnu

Jon Prosser se soustředí na zveřejňování informací o chystaných produktech Apple. Tentokrát na Twitteru nastínil „jízdní řád“ nejbližších novinek. Všichni se zřejmě nejvíce těšíme na nové iPhony, avšak ještě dříve dozraje čas pro jiné novinky.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)