Jen tento víkend nabízí T-Mobile tarify s neomezenými daty o 30 % levněji

T-Mobile tiskovou zprávou oznamuje, že si jeho zákaznici mohou pořídit tarif s neomezenými daty o 30 % výhodněji. Akce platí pouze tento „přestupný“ víkend, což znamená od 28. února do 1. března 2020, a to v mobilní aplikaci Můj T-Mobile nebo na internetových stránkách T-Mobile. A to na celých 12 měsíců. Slevu má T-Mobile připravenou i pro Twist uživatele.

Neomezená data v mobilu využívá u T-Mobile zhruba čtvrtina všech zákazníků, kteří přešli na novou generaci tarifů, které operátor nabízí od loňského září. „Chceme dát příležitost všem zákazníkům, kteří o neomezených datech v mobilu zatím jen uvažují, ale chtěli by si vyzkoušet, jak chutná datová svoboda,“ říká Michal Podlucký, ředitel řízení segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile, a dodává: „Využít cenově zvýhodněnou nabídku je velmi jednoduché, stačí si zapnout neomezená data v mobilní aplikaci nebo na webu.“

Zákazníci si mohou o tomto víkendu aktivovat neomezená data v mobilu, a získat tak o 30 % nižší celkovou cenu za svůj tarif. Například datově neomezený tarif bez volných minut a SMS přijde na 472,50 Kč na prvních 12 měsíců. V kombinaci s neomezeným voláním a SMS jej tak lze pořídit již za 752,50 korun (standardní cena 1 075 korun). Za nejvyšší balíček Neomezená data Max, který kromě neomezených dat nabízí i 40 GB dat v zemích Evropské unie a dalších 500 MB po celém světě, zaplatí zákazníci něco málo přes 800 korun. S neomezenými hovory a SMS bude činit cena prvních 12 měsíců jen 1 102,50 korun měsíčně.

Nabídka @TMobile_CZE, co se opakuje jednou za 4 roky :). Jen tento víkend – s neomezenými daty o 30 % výhodnější cena za celý tarif na 12 měsíců. Pro nové i stávající zákazníky, jednoduchá aktivace v apce nebo na webu. Více zde https://t.co/ayztYzZMAB pic.twitter.com/2xWOfZmSUA — T-Press (@TPress_CZ) February 28, 2020

Tato mimořádná nabídka v přestupný rok platí pro nové aktivace datově neomezených tarifů, přechod z předplacené karty či přenesení čísla od jiného operátora od 28. února do 1. března 2020. Nabídka tarifu za speciální cenu čeká samozřejmě i na stávající zákazníky operátora, kteří s neomezeným datovým objemem zatím váhali. Ti, kteří na neomezených datech již frčí, mohou díky víkendové akci získat vyšší neomezený tarif za zvýhodněnou cenu na celý paušál.

Tarif Běžná cena Akční cena Neomezená data SD 675 Kč 472,50 Kč Neomezená data HD 875 Kč 612,50 Kč Neomezená data Max 1 175 Kč 822,50 Kč

Neomezená data si zákazník může aktivovat pouze v aplikaci Můj T-Mobile nebo na internetových stránkách T-Mobile. V prodejnách T-Mobile nebo na Zákaznickém centru nebude nabídka dostupná.

Speciální cena čeká i na Twist uživatele. Na webu si mohou zakoupit Twist SIM kartu „Plaťte jen za data, která spořádáte“ se slevou 30 %. S počátečním kreditem 200 korun přijde na 140 korun. S touto edicí platí zákazník maximálně 10 korun za každých 100 MB spotřebovaných dat. Když nesurfuje, nic neplatí.

