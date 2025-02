HMD představí už v neděli na MWC 2025 nový hardware. Co můžeme očekávat?

Fotografie: HMD

Jak můžete vidět v příspěvku ze sociální sítě X níže, HMD míří, stejně jako my, na barcelonský veletrh MWC 2025, kde už v neděli 2. března odprezentuje novinky. A o co konkrétně půjde? Jedna z upoutávek ukazuje zařízení podobné HMD Fusion s logem Barcelony, v další ukázce je pak vidět blíže neidentifikovatelné příslušenství, ale podle nás by se mohlo jednat o bezdrátovou powerbanku. Co myslíte vy?

Jean-Francois Baril, spoluzakladatel, předseda představenstva a generální ředitel HMD Global, uvedl, že se značka připravuje na odhalení řady inovací – od ikonických spoluprací až po zařízení, která skutečně mění hru. Co si pod tím však, kromě spolupráce s fotbalovou Barcelonou, aktuálně představit, to jen těžko odhadovat.

Únikář smashx_60 ze sociální sítě X, jenž se soustředí právě na produkty HMD, pak tvrdí, že se na MWC dočkáme opětovného představení smartphonu Fusion s novými „chytrými outfity“. Jak dodává fonearena.com, premiéru mají ve Španělsku zažít také sluchátka Amped Buds či Nokia 3510 4G. Kromě partnerství s FC Barcelona se očekává, že HMD na akci oznámí spolupráci i se značkami ​​Mattel, LEGO a dalšími.

MWC 2025

1. HMD FUSION 5G RE-ANNOUNCEMENT & NEW SMART OUTFITS — HMD_MEME'S (@smashx_60) February 8, 2025

Připomeňme, že veletrh MWC oficiálně probíhá od 3. do 6. března 2025 v Barceloně, kde bude jako tradičně i naše redakce a zprostředkuje vám kompletní servis. A jako obvykle se na nálož novinek můžete těšit už o nadcházejícím víkendu, tedy ještě před oficiálním startem akce.