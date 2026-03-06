Jednoduché, ale geniální. Android zavádí ochranu proti deepfake hovorům díky RCS

Telefonní podvody založené na manipulaci s identitou volajícího zažívají celosvětový rozmach a dosahují alarmujících rozměrů. Podle zprávy Interpolu z března 2026 (viz interpol.int) přispěly tyto typy podvodů ke globálním finančním ztrátám přesahujícím 400 miliard dolarů. Útočníci totiž reagují na fakt, že lidé přestávají zvedat neznámá čísla, a začali maskovat svá vlastní čísla za kontakty, které má oběť uložené v telefonu.
Dosud byla nejlepším obranným mechanismem ostražitost sluchu, avšak s nástupem pokročilé umělé inteligence tato linie obrany selhává. Umělá inteligence totiž dokáže napodobit tón, barvu i intonaci hlasu konkrétního člověka natolik věrně, že běžný lidský sluch již nemá šanci deepfake nahrávku od skutečného hlasu rodinného příslušníka či nadřízeného rozpoznat. Google (viz blog.google) proto do operačního systému Android implementuje funkci „detekce falešných hovorů“ (fake call detection), která běží automaticky na pozadí a nevyžaduje od uživatele žádnou složitou konfiguraci. Technologické řešení je postaveno na principu jakéhosi digitálního podání ruky.
V praxi proces probíhá tak, že ve chvíli, kdy vám volá uložený kontakt (přičemž obě strany využívají nativní aplikaci Telefon od Googlu), odesílá zařízení volajícího v reálném čase tichý a šifrovaný potvrzovací signál. Tento přenos využívá otevřený standard RCS (Rich Communication Services), což zajišťuje maximální úroveň soukromí – Google ani žádná třetí strana obsah ani metadata tohoto ověření nevidí.
Pokud se útočník pokusí číslo a hlas vašeho kontaktu napodobit, software tento specifický ověřovací kód neodešle. Přijímací telefon absenci signálu okamžitě zaznamená a zpětně dotáže reálné zařízení daného kontaktu, zda z něj aktuálně vychází hovor. Pokud reálné zařízení odpoví negativně, na displeji adresáta se okamžitě zobrazí varování s doporučením hovor neprodleně ukončit.
Dobrou zprávou je, že nová bezpečnostní funkce se začíná globálně rozšiřovat už nyní. Jako první ji obdrží majitelé telefonů Google Pixel, následovat budou další zařízení se systémem Android 12 a novějším. Vzhledem k tomu, že aplikace Telefon od Googlu je na drtivé většině Android zařízení nastavena jako výchozí, očekává se, že zásah této ochrany bude masivní. Uživatelé s jinými továrními aplikacemi pro volání si pak samozřejmě mohou aplikaci od Googlu bezplatně stáhnout z obchodu Google Play.
Google zároveň zdůrazňuje, že cílem není vytvořit exkluzivní funkci pro vybranou skupinu uživatelů, ale plošně zvýšit bezpečnostní standard v odvětví. A jelikož je technologie postavena na otevřeném protokolu RCS, možnost implementovat toto ověřování mají i ostatní vývojáři aplikací a výrobci hardwaru.