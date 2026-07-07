Jak smartphony s Androidem pomohly zachránit nespočet životů ve Venezuele

Naše telefony jsou plné senzorů. Obvykle o nich ani nevíme, dokud nepřestanou fungovat tak, jak mají. Jde například o akcelerometr, který standardně měří zrychlení a naklonění telefonu, abyste měli správně otočený displej nebo pro počítání kroků či ovládání některých her. Má však i jedno využití, které svým významem dalece přesahuje pohodlí nebo zábavu při používání telefonu.
V případě zemětřesení je také schopen zachytit seismické vlny. Jako první dorazí P-vlny (primární vlny), které jsou rychlé, ale způsobují minimální škody. Akcelerometr v telefonu dokáže tyto jemné vibrace zachytit. Následné S-vlny (sekundární vlny) přicházejí později a jsou ničivé. Časový oknem mezi P-vlnami a S-vlnami dává systému čas odeslat varování uživatelům v okolí.
Aby Google mohl vyhodnotit, zda jde o plošný problém, potřebuje vědět, kde se telefony nacházejí. Lokalizace umožní systému přesně spočítat centrum otřesů (epicentrum) a odeslat varovnou notifikaci pouze lidem v ohrožené oblasti. Když telefon zaznamená vibrace odpovídající zemětřesení, odešle anonymní datový balíček na servery Googlu. Pokud ve stejný moment nasdílí podobná data stovky či tisíce dalších telefonů v dané lokalitě, systém potvrdí, že se jedná o zemětřesení a nikoliv o to, že vám telefon spadl na zem.
Proč je to důležité? Protože Android supluje vlády
V ideálním světě by tyto otřesy sledovala vláda nebo jiná státní složka a případné upozornění by rozeslala kanály, na které jsou tamní obyvatelé zvyklí. To však funguje jen někde, například v Japonsku. Řada rozvojových zemí, kde bývají následky zemětřesení nejhorších, žádný takový systém nemá. Mezi nimi i Venezuela, ale tak byla řada lidí varována, jak popisuje list New York Times (nytimes.com). Mezi nimi i Jose Flores, který se právě chystal s rodinou do kina v Caracasu, když z telefonu jeho manželky zazněl hlasitý výstražný signál. O šest sekund později se země začala chvět.
@cbcnews Millions of Android smartphone users in Venezuela received a warning moments before a powerful double earthquake hit. CBC's Ashley Fraser breaks down how the Google operating system technology works. #earthquake #venezuela #android #cbcnews #thenational ♬ original sound - CBC News
Marc Stogaitis, vedoucí inženýr společnosti Google, který má na starosti systém varování, tato čísla potvrdil: „První otřesy byly zaznamenány pouhé tři sekundy po začátku zemětřesení. O šest sekund později algoritmus událost potvrdil a začal rozesílat první varování.“ Varování obdrželo celkem 11,4 milionu lidí, z nichž téměř 1,4 milionu dostalo nouzové varování nejvyššího stupně s označením „Jednejte hned!“, určené pro osoby nacházející se v oblastech, kde se očekávají nejsilnější otřesy.
Kolik z nich se tak ukrylo do bezpečí nebo vyběhlo z budovy, není jisté. Nejde však o první zachráněné životy. Systém Google Earthquake Alerts, který je v provozu po celém světě od roku 2021, nyní pokrývá 98 zemí. Využívá skutečnosti, že přibližně 70 % smartphonů na celém světě používá operační systém Android. Tím vzniká rozsáhlá detekční síť, která je obzvláště cenná v zemích, kde chybí specializované systémy pro monitorování zemětřesení.