Je vůbec třeba připlácet? Zaměřeno na TOP 5 hlavních benefitů nového Xiaomi 15T

Opomíjený kousek? Nebo snad hvězda, po které pokukuje nejeden z vás? Nové Xiaomi 15T vás rozhodně nenechává chladnými, jak se ukazuje v naší e-mailové schránce nebo v diskuzích pod články. Jedno je jisté – Xiaomi 15T rozhodně má co nabídnout. V dnešním článku se zaměříme na 5 hlavních benefitů, které vás možná budou k nákupu motivovat.
Luxusní displej, jakože opravdu
Displej Xiaomi 15T je velkou chloubou – jedná se o OLED panel s úhlopříčkou 6,83 palce a rozlišením 2 772 × 1 280 px. Nechybí certifikace HLG, HDR10+ ani Dolby Vision, přičemž se pyšní maximálním jasem 3 000 nitů. Displej kryje sklo Corning Gorilla Glass 7i a velkým benefitem je i 120Hz obnovovací frekvence, díky které je pohyb v prostředí krásně plynulý. Rámečky displeje jsou extra tenké, navíc velmi symetrické – na první pohled se tak displej prakticky neliší od mnohem dražších zařízení, a to klidně i s dvojnásobnou cenovkou.
Co se týká čtečky otisků prstů, tak se samozřejmě nachází v displeji a jde o optickou verzi. Rychlost rozpoznávání je špičková, umístění vhodné, i zde si Xiaomi zaslouží pochvalu. Tu si ostatně zaslouží i za odolnost konstrukce, pyšní se totiž certifikací IP68.
Výkonu na rozdávání
Xiaomi 15T využívá služeb procesoru MediaTek Dimensity 8400-Ultra se 4nm technologií, který nabízí až 512GB interní paměť a 12GB RAM. Tu lze softwarově rozšířit až na dvojnásobek. Ve vícejádrovém testu benchmarku GeekBench 6 nám vyšla hodnota 6 228, v rámci jednojádrového hodnota 1 645.
Rychlé nabíjení a skvělá výdrž
Xiaomi 15T nabízí baterii s kapacitou 5 500 mAh, kterou lze drátově dobíjet výkonem 67 W. Baterie je navržena pro dlouhou životnost a i po 1 600 nabíjecích cyklech si dokáže udržet až 80 % původní kapacity. Telefon se navíc dokáže spustit za méně než čtyři sekundy i tehdy, když je baterie zcela vybitá a připojí se k nabíječce, což jsme si v praxi samozřejmě ověřili.
Pokud sáhnete po certifikovaném adaptéru, z 0 na 100 % se dostanete během 50 minut, za 30 minut nabijete Xiaomi 15T na 70 %.
Fotoaparáty s certifikací Leica
Řada Xiaomi 15T je vybavena pokročilým trojitým fotoaparátem, vyvinutým ve spolupráci se společností Leica. Model Xiaomi 15T disponuje hlavním, ultraširokoúhlým fotoaparátem a teleobjektivem. Hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 50 Mpx (Omnivision OV50 „Light Hunter“ 800), světelnost ƒ/1.7, nechybí OIS. Teleobjektiv je zde 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN5, ƒ/1.9, 46 mm) a ultraširokoúhlý snímač OmniVision OV13B se pyšní 12 Mpx rozlišením, světelností ƒ/2.2 a záběrem 120°. Nechybí samozřejmě ani selfie kamera s rozlišením 32 Mpx, světelností ƒ/2.2 a záběrem 90°. Srdcem hlavního 50Mpx fotoaparátu řady Xiaomi 15T je optika Leica Summilux. Těšit se můžete na vylepšení funkce Master Portrait, která staví na portrétních možnostech předchozí generace a přináší nové bokeh efekty pro práci se světly v pozadí.
Pokud jde o video, 15T nabízí 4K záznam při 30 FPS s HDR10+ napříč všemi ohniskovými vzdálenostmi.
Skryté eso v rukávu? Česká AI
Ano, ano, i Xiaomi 15T nabízí pokročilé nástroje umělé inteligence, které jsou v případě Xiaomi kompletně počeštěné. Co to znamená? U Xiaomi nemusíte rozlišovat, jaké nástroje využijete a jaké ne, jen proto, že kupříkladu neovládáte angličtinu – kompletní sada nástrojů pracuje v češtině, omezovat se tedy nemusíte.
A na co všechno se můžete těšit? Je toho hodně! Začneme zlehka, a to nástrojem Circle to Search, tedy v češtině „Zakroužkuj a hledej“. Pro aktivaci stačí přidržet tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku, přičemž okamžitě můžete kroužkovat to, co vás zajímá, a to v jakékoliv aplikaci, ve které se právě nacházíte. Aplikace Poznámky vám díky AI pomůže s textem různě pracovat – například jej dokáže bleskurychle opravit nebo shrnout. Pokud by byl zápis z porady například v angličtině, obdobným postupem si můžete celý text přeložit do češtiny. Opět stačí vybrat možnost AI a poté volbu „Překlad pomocí AI“.
Zmínit musíme i AI tlumočníka a AI titulky, které umožní rychlý překlad videa nebo konverzace. Druhou možností využití funkce AI titulky a AI tlumočník je přímo v hlasovém hovoru. Pokud budete telefonovat s někým například v angličtině, můžete z postranní nabídky spustit možnost „Tlumočení“. V ten okamžik se začne hovor simultánně překládat – a to jak z češtiny do zvoleného jazyka, tak také naopak. AI můžete využít i v aplikaci Galerie, kde si můžete obrázky upravit k obrazu svému – rušivé prvky lze odebrat, můžete upravit barvu oblohy nebo třeba obrázek uměle zvětšit a dopočítat chybějící části. Prostě „WOW balíček“!