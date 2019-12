Je modré světlo mobilních displejů opravdu tak škodlivé? Tato studie tvrdí opak

Podobně jako se mezi výrobci smartphonů rozšířil tmavý režim, se stal populárním také režim „ochrany zraku“, jehož účelem je zredukovat studené modré světlo, které má snižovat kvalitu spánku. Spousta výrobců se tak chlubí tím, že získala certifikaci (například od TÜV Rheinland) a podařilo se jim snížit úroveň modrého světla na minimum. Co kdybychom vám však řekli, že veškerý boj za redukci modrého světla byl zcela zbytečný?

Is using your phone in bed really bad for your sleep?Research by Dr Timothy Brown of @FBMH_UoM published in @CurrentBiology could suggest other ways reports @BBCNews https://t.co/1MIBitMxTx