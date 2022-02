Honor Magic4 Pro je králem bezdrátového nabíjení, nabídne i špičkový displej

Fotografie: Honor

V rámci veletrhu MWC 2022 Honor představil i dlouho očekávanou vlajkovou řadu Honor Magic4, která láká na špičkový výkon i zajímavou fotovýbavu. „V Honoru se vždy zajímáme o to, jak můžeme koncovým uživatelům pomoci vyřešit to, s čím se zrovna potýkají a přinést jim opravdu bezchybný uživatelský zážitek. Naše prémiová série Honor Magic je skutečný příklad inovativní technologie,“ uvedl George Zhao, CEO Honor Device Co, Ltd. „Znovu definujeme absolutní dokonalost, co se týká designu, displeje, fotoaparátu, výkonu i zabezpečení. Zbrusu nová série Honor Magic4 bude opravdová špička ve své kategorii a zaručí opravdu magický zážitek z precizního uživatelského rozhraní.“

Špičkový výkon díky Snapdragonu 8 Gen1

Honor Magic4 Series pohání nejnovější mobilní platforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, která přináší špičkový výkon spolu s 8 GB RAM. Uživatelé se tak mohou těšit na plynulý, nepřerušený zážitek a stabilní výkon. K dispozici je také technologii Honor Turbo X, která má ještě zvýšit plynulost, či GPU Turbo X cílící na náročné hráče mobilních her.

Displej se zaoblením na čtyřech hranách

Honor Magic4 Pro je navržen v ikonickém symetrickém designu Honor, „Eye of Muse” s 6,81" LTPO displejem zaobleným na čtyřech hranách a tenkým zkosením pro maximální komfort při držení v ruce. Displej zobrazí až 1,07 miliardy barev a podporuje 100% DCI-P3. Tím tak zvyšuje ostrost a nabízí reálnější barevné rozlišení. Samozřejmostí je i podpora HDR 10+. LTPO zobrazovací panel s technologií MotionSync se postará o tzv. chytrou obnovovací frekvenci od 1 Hz do 120 Hz, která se nastavuje podle různých stylů obsahu, aby byla zaručena vysoká efektivita a plynulý uživatelský zážitek.

Honor Magic4 Pro také umí plynule automaticky a v reálném čase přecházet mezi SDR a HDR obsahem, a zvyšuje tak snímkovací frekvenci včetně vyrovnávací kompenzace, založené na technologii MEMC. Pro všechny, kdo tráví dlouhé hodiny u obrazovky, je série Honor Magic4 Series vybavena technologií PWM (Pulse Width Modulation) 1 920 Hz, vůbec nejvyšší PWM na LTPO displeji. Minimalizuje zatížení očí a zaručí maximální komfort i při horším osvětlení. Honor Magic4 Pro se pyšní také odolností IP68.

100W bezdrátové nabíjení a 100× zoom

Honor Magic4 Pro využívá 4 600mAh baterii, která podporuje 100W drátové nabíjení, díky čemuž zabere plné nabití z 0 do 100 % pouhých 30 minut. Honor Magic4 Pro je také prvním smartphonem se 100W bezdrátovým nabíjením. Díky tomu se nabije na 50 % jen během pouhých 15 minut.

Telefon se spoléhá na 50Mpx fotoaparát s 1/1,56" barevným senzorem, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 122 stupňů a 64Mpx teleobjektiv typu periskop s 3,5× optickým zoomem a až 100× digitálním přiblížením.

Android 12 s Magic UI 6.0

Série Honor Magic4 je vybavena nejnovější nadstavbou Honor Magic UI 6.0 běžící na Androidu 12. Nabízí tak širokou škálu pokročilých vychytávek, například technologie zachycení úniku zvuku při důvěrných hovorech či velmi vysokou úrovní zabezpečení, kterou zajišťuje dedikovaný bezpečnostní čip. Honor Magic4 Pro má ve výbavě také 3D sonický senzor Qualcomm Gen 2.

Cena a dostupnost

Cena modelu Magic4 Pro byla stanovena na 1 099 eur, v přepočtu tedy přibližně 27,5 tisíce korun. Honor Magic4 bude nabízen za 899 eur, což je zhruba 22,5 tisíce korun. Ani u jednoho smartphonu prozatím nebyl potvrzen termín dostupnosti na českém a slovenském trhu.